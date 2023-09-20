"Тепер озброюємо Польщу": Варшава припинила постачання зброї в Україну, — Моравецький

За словами польського прем'єра, необхідно захищати власну країну, тому все озброєння буде використано для зміцнення обороноздатності.

Related video

Польща більше не постачає Україні своє озброєння. Про це в середу, 20 вересня, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький, повідомляє пресслужба Канцелярії прем'єра.

За словами прем'єра, причиною такого рішення стала необхідність озброюватися самим.

"Україна захищається від звірячого нападу Росії, і я розумію цю ситуацію, однак, як я вже сказав, ми будемо захищати нашу країну. Ми більше не передаємо озброєння в Україну, тому що тепер ми озброюємо Польщу", — заявив Моравецький.

Допомога Польщі та війна з Росією

У травні 2023 року Постійне представництво Польщі при Європейському Союзі повідомило, що Польща є найбільшим постачальником танків та одним із лідерів з постачання бойових літаків Україні. Крім того, Польща передала Україні 30 БТР Oncilla 4x4. Бронетранспортер призначений для вивезення десанту і прикриття в складних погодних умовах і поганою прохідністю ґрунту.

Нагадаємо, що на початку травня поточного року стало відомо, що в Польщі ухвалили рішення атакувати й затоплювати іноземні судна, якщо вони загрожуватимуть газопроводу Baltic Pipe, прокладеному на дні моря.

Раніше, 25 березня, військовий аналітик Ганс Петтер Мідтун заявив, що Польща може стати авангардом НАТО у Східній Європі, якщо РФ виведе свою агресію проти України на новий рівень.