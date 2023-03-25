"Друга за силою, після України": Польща може вступити у війну проти Росії, — експерт

За словами військового аналітика Ганса Петтера Мідтуна, Східна Європа краще розуміє Росію. Так Польща збільшує запаси своїх озброєнь, а також чисельність збройних сил.

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Польща може стати авангардом НАТО у Східній Європі, якщо РФ виведе свою агресію проти України на новий рівень. Про це заявив військовий аналітик Ханс Петтер Мідтун у Kyiv Post.

На його думку, у НАТО зараз накопичуються великі розбіжності, проте Польща збільшує запаси своїх озброєнь. Крім того, Варшава розуміє, що відбувається у Східній Європі на фоні війни в Україні.

"Суть у тому, що Польща думає, планує та діє відповідно до останньої стратегічної концепції НАТО. Вона нарощує військову міць, щоб зробити — якщо буде потрібно — те, чого США та НАТО не зроблять: тобто почати боротися разом із Збройними силами України, щоб зупинити війну, яка загрожує європейській безпеці та стабільності", — заявив Мідтун.

На його думку, Східна Європа краще розуміє Росію.

Нагадаємо, що Польща має намір розмістити пускові установки HIMARS біля кордону з Калінінградською областю Росії. Цей крок може стати стримуючим фактором для РФ, якщо вона вирішить напасти на Польщу через її активну допомогу Україні.

"Країни Східної Європи підтримують боротьбу України за своє право на існування — свій суверенітет і незалежність — не лише з доброти, а насамперед щоб захистити себе", — написав Мідтун.

Експерт заявив, що зараз у польській армії налічується 170 000 солдатів. Поряд із сьогоднішньою Німеччиною вона планує створити "найбільшу сухопутну армію в Європі" чисельністю 300 000 чоловіків і жінок, включаючи 250 000 професійних солдатів і 50 000 співробітників територіальної оборони.

Також повідомлялося, що Польща разом із союзниками щодо НАТО проведе навчання Zalew-2023 на кордоні з Росією. На Віслінській косі, що межує з Калінінградською областю Росії, навчання протидії терористичній загрозі триватимуть з 27 по 31 березня.

Крім того, Польща передала Україні 30 БТР "Oncilla 4x4". Бронетранспортер призначений для вивезення десанту та прикриття у складних погодних умовах та поганою прохідністю ґрунту. Він має другий рівень захисту за стандартами НАТО та озброєний 12,7-мм великокаліберним кулеметом.