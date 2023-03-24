Польща разом із союзниками по НАТО проведе навчання Zalew-2023 на кордоні з Росією

На Віслинській косі, що межує з Калінінградською областю Росії, навчання щодо протидії терористичній загрозі триватимуть з 27 до 31 березня.

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Збройні сили Польщі разом із військами північноатлантичного Альянсу запланували навчання "Затока-2023" (Zalew-2023). Про це 24 березня інформує PAP.

У відповідних заходах візьмуть участь 16-та Поморська механізована дивізія, інженерні війська, підрозділи територіальної оборони, військово-морські сили армії Польщі. Доєднається до тренувань й батальйонна група НАТО.

Магдалена Косцінська, речниця механізованої дивізії, прокоментувала наміри польського війська щодо проведення майбутніх тренувань. Загалом 2,5 тисячі польських та іноземних військових прибудуть у відповідну локацію. У навчаннях візьмуть участь близько 500 одиниць техніки та різних плавзасобів.

Передбачається залучення воєнного порту у Гдині, окрім території навколо Віслинської коси. Долучаться до навчань 22 база тактичної авіації у Мальборку, навчального центру в Моджевіні. Інженерні війська здійснюватимуть підтримку переправи через Віслинську косу підрозділами Польщі та союзників НАТО. Саме здатність переправлятися через перешкоди й буде головно складовою відповідних заходів та перевірки.

Військові відпрацьовуватиму зусилля щодо відбиття ймовірної терористичної атаки із захопленням заручників. У районі Гданської затоки та Віслинської коси проводитиметься розвідка, а також оперативні дії для вдосконалення реакції на можливе хімічне зараження території.

Фокус повідомляв, США, Польща та Німеччина збираються провести спільні навчання поблизу України. Наприкінці лютого ці наміри підтвердили у воєнному відомстві ФРН. Завдання учасників – показати, що альянс "набагато сильніший і згуртованіший".