Польша вместе с союзниками по НАТО проведет учения Zalew-2023 на границе с Россией

На Вислинской косе, граничащей с Калининградской областью России, учения по противодействию террористической угрозе продлятся с 27 по 31 марта.

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Вооруженные силы Польши вместе с войсками Североатлантического Альянса запланировали обучение "Залив-2023" (Zalew-2023). Об этом 24 марта информирует PAP.

В соответствующих мероприятиях примут участие 16 Поморская механизированная дивизия, инженерные войска, подразделения территориальной обороны, военно-морские силы армии Польши. Присоединится к тренировкам и батальонная группа НАТО.

Магдалена Костинская, спикер механизированной дивизии, прокомментировала намерения польского войска относительно проведения будущих тренировок. В общей сложности 2,5 тысячи польских и иностранных военных прибудут в соответствующую локацию. В учениях примут участие около 500 единиц техники и разных плавсредств.

Предусматривается привлечение военного порта в Гдыне, кроме территории вокруг Вислинской косы. Присоединятся к учениям база тактической авиации в Мальборке, учебного центра в Моджевине. Инженерные войска будут поддерживать переправу через Вислинскую косу подразделениями Польши и союзников НАТО. Именно способность переправляться через препятствия и будет являться главной составляющей соответствующих мер и проверки.

Военные будут отрабатывать усилия по отражению вероятной террористической атаки с захватом заложников. В районе Гданьского залива и Вислинской косы будет проводиться разведка, а также оперативные действия по совершенствованию реакции на возможное химическое заражение территории.

Фокус сообщал, США, Польша и Германия собираются провести совместные учения вблизи Украины. В конце февраля эти намерения подтвердили в военном ведомстве ФРГ. Задача участников – показать, что Альянс "намного сильнее и сплоченнее".