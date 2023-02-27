США, Германия и Польша собираются провести совместные учения вблизи Украины

Военные маневры в Польше, стране, которая граничит с Украиной, были бы "очень четким" сигналом союзникам НАТО, а также президенту РФ Владимиру Путину.

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Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границе НАТО со стороны России, заявил министр обороны Германии Борис Писториус вечером 26 февраля.

"Для стран Восточной Европы, таких как Польша, страны Балтии, Словакия и другие, важно видеть, что Германия как важнейший европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства", — сказал он.

Он также добавил, что альянс "намного сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году", до вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года.

При этом, Писториус уверен, что НАТО не должен быть стороной конфликта в Украине, продолжая оказывать помощь.

Тем временем, Польша планирует обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Напомним, 17 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава рассмотрит вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении польской армии, и готова присоединится к коалиции по предоставлению Украине самолетов F-16. А первые немецкие танки Leopard 2 уже доставили в Украину.