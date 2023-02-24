Польша планирует обучать украинских пилотов на истребителях F-16, — Моравецкий

По словам польского премьер-министра, этот вопрос должен быть согласован со странами-партнерами.

Related video

Польша намерена обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом в рамках совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 24 февраля, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да, мы готовы такие учения на F-16 проводить в Польше", — в частности, прокомментировал он.

Тем не менее глава польского правительства уточнил, что этот вопрос прежде всего должен быть согласован с другими странами-партнерами Украины.

Он также считает очень важным, чтобы украинское небо было защищено.

Напомним, 17 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава рассмотрит вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении польской армии, и готова присоединится к коалиции по предоставлению Украине самолетов F-16. Он также уточнил, что на подготовку пилотов, которые будут обслуживать F-16, нужно много месяцев.

Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что Варшава уже передала в Украину первые танки Leopard 2.