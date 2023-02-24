Польща планує навчати українських пілотів на винищувачах F-16, — Моравецький

За словами польського прем'єр-міністра, це питання має бути узгоджене з країнами-партнерами.

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Польща має намір навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Про це у межах спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю, 24 лютого, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

"Чи готові ми навчати українських пілотів для F-16? Так, ми готові такі навчання на F-16 проводити у Польщі", — прокоментував він.

Проте голова польського уряду уточнив, що це питання насамперед має бути узгоджене з іншими країнами-партнерами України.

Він також вважає дуже важливим, щоби українське небо було захищене.

Нагадаємо, 17 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава розгляне питання передачі Україні винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, і готова приєднатися до коаліції щодо надання Україні літаків F-16. Він також уточнив, що на підготовку пілотів, які обслуговуватимуть F-16, потрібно багато місяців.

Сьогодні Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що Варшава вже передала в Україну перші танки Leopard 2.