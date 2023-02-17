"Це складний момент": Дуда висловився про передачу Україні винищувачів F-16

Польський президент зазначив, що його країна розгляне передачу Україні Міг-29 і готова приєднатися до "літакової коаліції" щодо надання F-16, проте є "проблема".

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У Польщі розглянуть питання передачі Україні винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, і готові приєднатися до коаліції щодо надання Україні літаків F-16. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю кореспондентові видання "Укрінформ".

Анджей Дуда зазначив, що на підготовку пілотів, які обслуговуватимуть літаки F-16, потрібно багато місяців. На літаках МіГ-29 українські льотчики "готові літати практично відразу".

"Насправді вони могли б на них просто одразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо будуть передані літаки MІГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо", — зазначив польський лідер.

За словами Дуди, Польща має кілька таких літаків і вона розглядатиме питання їх передачі в Україну. При цьому з постачанням ЗСУ винищувачів F-16 у Польщі 16 є "проблема", пов'язана з невеликою кількістю авіації. Наразі Польща чекає на літаки F-35 та FA-50, закуплені у США та Південній Кореї.

"Для нас це складний момент, адже ми самі чекаємо на літаки. Звичайно, якщо серед країн НАТО буде створено широку авіаційну коаліцію, то ми, безумовно, також приєднаємося до неї", — заявив Анджей Дуда.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 17 лютого заявив, що Україна разом із західними партерами працюватиме над створенням "літакової коаліції".

Фокус також писав про те, що 14 лютого міністр оборони України Олексій Резніков відвідав зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Під час спілкування із журналістами глава Міноборони натякнув на передачу Україні винищувачів у майбутньому.

Ще ми писали, що координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу 10 лютого заявив, що будь-яка країна може передати Україні бойові літаки та проводити навчання українських пілотів.