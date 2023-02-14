"Рамштайн-9": Резніков натякнув на передачу Україні винищувачів у майбутньому (відео)

Міністр оборони України взяв із собою до штаб-квартири НАТО в Брюсселі хустку, на якій намальовані бойові літаки.

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У вівторок, 14 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков відвідав зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Під час спілкування із представниками ЗМІ глава Міноборони показав хустку із зображенням винищувачів, повідомляє Deutsche Welle.

"У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося дводенне засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Український міністр Олексій Резніков приніс на засідання хустку, на якій намальовані винищувачі", — йдеться у публікації.

Журналісти поцікавилися в Олексія Резнікова, чи очікує Україна на отримання бойової авіації. У відповідь на це міністр дістав із нагрудної кишені піджака хустку кольору хакі із зображенням літаків.

[ + – ] Олексій Резніков показав хустку з малюнком літаків

Глава Міноборони не відповів на запитання, хто відправить Україні винищувачі. Також поки не відомо кількість літаків.

Нагадаємо, що за даними Financial Times, на зустрічі міністрів оборони держав НАТО 14 лютого в Брюсселі американські чиновники визнають, що, ймовірно, Київ отримає від Вашингтона "сучаснішу авіацію в міру затягування війни".

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг 13 лютого під час брифінгу в Брюсселі підтвердив, що глави оборонних відомств країн Альянсу 14 лютого обговорять прохання України щодо надання винищувачів західного зразка.

Фокус також писав про те, що 10 лютого в Міністерстві оборони Нідерландів повідомили про отримання офіційного запиту України щодо надання винищувачів F-16. Глава відомства Кайса Оллонґрен зазначила, що запит зрозумілий, проте виконати його найближчим часом буде вкрай нелегко.

Ще ми писали про те, що 9 лютого на саміті лідерів ЄС у Брюсселі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у Польщі згодні надати ЗСУ винищувачі, проте не з перших країн. За словами Моравецького, у Польщі в резерві недостатньо авіації, і вони замовили нові F-35.