"Рамштайн-9": Резников намекнул на передачу Украине истребителей в будущем (видео)

Министр обороны Украины взял с собой в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе платок, на котором нарисованы боевые самолеты.

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Во вторник, 14 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников посетил встречу контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Во время общения с представителями СМИ глава Минобороны показал платок с изображением истребителей, сообщает Deutsche Welle.

"В штаб-квартире НАТО в Брюсселе началось двухдневное заседание министров обороны стран-членов НАТО. Украинский министр Алексей Резников принес на заседание платок, на котором нарисованы истребители", — говорится в публикации.

Журналисты поинтересовались у Алексея Резникова, ожидает ли Украина получения боевой авиации. В ответ на это министр достал из нагрудного кармана пиджака платок цвета хаки с изображением самолетов.

[ + – ] Алексей Резников показал платок с рисунком самолетов

Глава Минобороны не ответил на вопрос о том, кто отправит Украине истребители. Также пока не известно количество самолетов.

Напомним, что по данным Financial Times, на встрече министров обороны государств НАТО 14 февраля в Брюсселе американские чиновники признают, что, вероятно, Киев получит от Вашингтона "более современную авиацию по мере затягивания войны".

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 февраля в ходе брифинга в Брюсселе подтвердил, что главы оборонных ведомств стран Альянса 14 февраля обсудят просьбу Украины о предоставлении истребителей западного образца.

Фокус также писал о том, что 10 февраля в Министерстве обороны Нидерландов сообщили о получении официального запроса от Украины касательно предоставления истребителей F-16. Глава ведомства Кайса Олленгрен отметила, что запрос понятен, однако исполнить его будет в ближайшее время крайне нелегко.

Еще мы писали о том, что 9 февраля на саммите лидеров ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше согласны предоставить ВСУ истребители, однако не из числа первых стран. По словам Моравецкого, у Польши в резерве недостаточно авиации, и они заказали новые F-35.