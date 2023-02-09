Польша предоставит истребители Украине, но не из числа первых стран, — премьер Моравецкий

Польский политик рассказал, что в резервах страны недостаточно авиации, но они уже сделали заказ на производство. Первыми начать поставку премьер-министр Польши призвал другие страны Альянса.

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Польша согласилась отправить Украине истребители для нужд ВСУ, однако не из числа первых стран. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе 9 августа, передает The Telegraph.

Разговоры о передаче Украине авиации сейчас острая тема среди европейских стран. Президент США Джо Байден во время беседы с журналистами отметил, что истребители должны остаться внутри страны и в ближайшее время вопрос поставок рассматриваться не будет.

Польша же готова начать поставки лишь в том случае, если первыми на это пойдет другая страна НАТО.

"Наша позиция здесь однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем теми первыми, кто предоставит истребители, но, наверное, будем положительно отвечать на это", — сказал Моравецкий.

Причина в том, что у Польши в резерве недостаточно авиации, и они заказали новые F-35, а первыми по мнению главы правительства должны отправить авиацию те, у кого ее достаточно.

Напомним, что 8 февраля Россия призвала Великобританию не поставлять Украине истребители. В диппредставительстве Кремля утверждают, что Киев будет использовать авиацию для "авианалетов" на оккупированные Россией территории.

1 февраля вице-премьер Германии Роберт Хабек пояснил нежелание Берлина поставлять истребители Украине. Он заявил, что с самого начала войны руководство Германии пытается балансировать между помощью Украине и ситуацией, когда Берлин может стать стороной конфликта и ввязаться в эту войну.