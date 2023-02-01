Вице-премьер Германии пояснил нежелание Берлина поставлять истребители Украине

Правительство ФРГ пытается максимально оказать Киеву помощь в защите от российских агрессоров, но Берлин боится, что станет стороной конфликта, заявил Роберт Хабек.

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Страны Запада должны обеспечить скорейшую передачу Украине танков Leopard 2 и Abrams, но говорить о поставках боевой авиации и кораблей пока несвоевременно. Такое мнение выразил вице-канцлер Роберт Хабек, сообщает ZDF.

"Я не считаю правильным сейчас поставлять истребители", — сказал Хабек и добавил, что он имеет в виду не ситуацию на данный момент, а вообще, поскольку "есть различие между танками и истребителями или военно-морской техникой".

Хабек заявил, что с самого начала войны руководство Германии пытается балансировать между помощью Украине и ситуацией, когда Берлин может стать стороной конфликта и ввязаться в эту войну.

"Некоторые говорят, и я также уважаю эту обеспокоенность, что решение о поставках танков заходит слишком далеко. Но мы долго колебались, а может быть, и слишком долго, чтобы принять это решение", — признал вице-канцлер.

Хабек заявил, что пока у Украины нет инфраструктуры для обслуживания западной авиации, следовательно, она будет обслуживаться странами-поставщиками, которые являются членами НАТО.

Вице-канцлер выразил опасения, что из-за этого они могут "зайти слишком далеко и стать участниками войны".

Напомним, ранее Фокус информировал, что 1 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне в Украине, поэтому ВСУ нужны западные истребители для защиты страны.

Кроме того, 1 февраля издание The Washington Post сообщило, что резкий отказ президента США Джо Байдена в просьбе Украины предоставить истребители F-16 был встречен со скептицизмом в Пентагоне.