Віцепрем'єр Німеччини пояснив небажання Берліна постачати винищувачі Україні

Уряд ФРН намагається максимально надати Києву допомогу в+ захисті від російських агресорів, але Берлін боїться, що стане стороною конфлікту, заявив Роберт Габек.

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Країни Заходу мають забезпечити якнайшвидшу передачу Україні танків Leopard 2 і Abrams, але говорити про постачання бойової авіації та кораблів поки що несвоєчасно. Таку думку висловив віцеканцлер Роберт Габек, повідомляє ZDF.

"Я не вважаю правильним зараз постачати винищувачі", — сказав Габек і додав, що він має на увазі не ситуацію наразі, а взагалі, оскільки "є різниця між танками та винищувачами або військово-морською технікою".

Хабек заявив, що від початку війни керівництво Німеччини намагається балансувати між допомогою України та ситуацією, коли Берлін може стати стороною конфлікту й вплутатися в цю війну.

"Дехто каже, і я також поважаю це занепокоєння, що рішення про постачання танків заходить надто далеко. Але ми довго вагалися, а може, й надто довго, щоб ухвалити це рішення", — визнав віцеканцлер.

Габек заявив, що поки Україна не має інфраструктури для обслуговування західної авіації, отже, вона обслуговуватиметься країнами-постачальниками, які є членами НАТО.

Віцеканцлер висловив побоювання, що через це вони можуть "зайти надто далеко та стати учасниками війни".

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що 1 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні в Україні, тому ЗСУ потрібні західні винищувачі для захисту країни.

Крім того, 1 лютого видання The Washington Post повідомило, що різка відмова президента США Джо Байдена в проханні України надати винищувачі F-16 була зустрінута зі скептицизмом у Пентагоні.