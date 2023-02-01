"Потрібні винищувачі Typhoon": РФ готує максимальну ескалацію, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, наступ російських військ йтиме з усіх боків у найближчі два-три місяці, які стануть вирішальними у цій війні.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні в Україні. Російські війська можуть піти у новий наступ із півночі, півдня та сходу, як це було 24 лютого. Про це повідомляє Sky News.

"Російська Федерація готується до максимального загострення, збирає всі можливі та неможливі сили, які в неї є, проводить навчання, тренування. [Новий наступ РФ] йтиме з усіх боків. На сьогодні я можу сказати, що ми не виключаємо жодного сценарію розвитку у найближчі два-три тижні", — пояснив Данілов.

Він додав, що усвідомлює те, що Україна пройшла складний шлях за рік, але прогнозує, що найскладніші бої ще попереду.

[ + – ] Олексій Данілов, секретар РНБО — про новий наступ Росії

"І вони будуть цього року. Будуть у найближчі два-три місяці, які стануть вирішальними в цій війні", — пояснив Данілов.

Саме з цієї причини ЗСУ потрібна західна військова допомога. Танки вже прибувають, але малоймовірно, що решту встигнуть поставити вчасно.

Водночас Данілов стверджує, що українська армія готова до всіляких сценаріїв, і цього разу підготовленіша, щоб зустріти новий наступ Росії, ніж рік тому, оскільки вдалося заручитися більшою підтримкою таких партнерів, як Великобританія.

"Ці країни, які допомагають нам у нашій битві, почали надавати максимальну допомогу", — сказав Данілов.

"Було б добре, якби нам поставили винищувачі Typhoon, як і F-16", — пояснив Данілов, додавши, що вітається будь-яка допомога.

Разом з тим, західні офіційні особи заявляють, що немає ознак того, що РФ готує щось специфічне на 2023 рік, пише Sky News.

"Відстежуватимемо", — сказав представник країн Заходу на брифінгу.

"Традиційно вони [Росія] намагалися робити все відповідно до дат. Щодо цього українці — вихідці з тієї ж культури, але ніщо не підтверджує, що будь-яка зі сторін має заздалегідь підготовлені плани", — пояснив представник Заходу.

За оцінками Данілова, у бій буде кинуто 320 тисяч російських солдатів, мобілізованих у вересні минулого року.

Частину вже дислокували в Україні для зміцнення російських ліній оборони.

Контрнаступ ЗСУ

"Ми маємо власні плани, вони нам зрозумілі, ми не приховуємо їх від наших основних партнерів", — пояснив Данілов.

Він вважає перемогу ЗСУ неминучою, бо весь світ на боці української армії.

Eurofighter Typhoon

Багатоцільовий винищувач 4-го покоління розробила та випускає компанія Eurofighter GmbH.

"Тайфуни" знаходяться на озброєнні Повітряних сил таких країн як Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія, Австрія, а також Саудівська Аравія.

Станом на 2012 рік вартість одного винищувача Typhoon оцінювалася в 123 млн доларів.

[ + – ] Винищувачі Eurofighter Typhoon

Нагадаємо, що, за оцінками Данілова, приблизно 150 тисяч російських солдатів беруть участь у навчаннях на полігонах Білорусі та РФ. Військове керівництво України чудово обізнане про всі загрози.

Раніше Фокус повідомляв, що американський виробник ударних дронів Reaper MQ-9 запропонував Україні БПЛА за 1 долар, йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal, опублікованому 1 лютого.