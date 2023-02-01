"Нужны истребители Typhoon": РФ готовит максимальную эскалацию, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, наступление российских войск будет идти со всех сторон в ближайшие два-три месяца, которые станут решающими в этой войне.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне в Украине. Российские войска могут пойти в новое наступление с севера, юга и востока, как это было 24 февраля. Об этом сообщает Sky News.

"Российская Федерация готовится к максимальному обострению, собирает все возможные и невозможные силы, которые у нее есть, проводит обучение, тренировки. [Новое наступление РФ] будет идти со всех сторон. На сегодняшний день я могу сказать, что мы не исключаем никакой сценарий развития в ближайшие две-три недели", — пояснил Данилов.

Он добавил, что отдает себе отчет в том, что Украина прошла сложный путь за год, но прогнозирует, что наиболее сложные бои еще впереди.

[ + – ] Алексей Данилов, секретарь СНБО, — о новом наступлении России

"И они будут в этом году. Будут в ближайшие два-три месяца, которые станут решающими в этой войне", — пояснил Данилов.

Именно по этой причине ВСУ нужна западная военная помощь. Танки уже пребывают, но маловероятно, что все остальное успеют поставить своевременно.

В то же время Данилов утверждает, что украинская армия готова ко всевозможным сценариям, и в этот раз более подготовлена, чтобы встретить новое наступление России, чем год назад, поскольку удалось заручиться большей поддержкой со стороны таких партнеров, как Великобритания.

"Эти страны, которые помогают нам в нашей битве, начали оказывать максимальную помощь", — сказал Данилов.

"Было бы хорошо, если бы нам поставили истребители Typhoon, как и F-16", — пояснил Данилов, добавив, что приветствуется любая помощь.

Вместе с тем западные официальные лица заявляют, что нет признаков того, что РФ готовит что-то специфическое на 2023 год, пишет Sky News.

"Будем отслеживать", — сказал представитель стран Запада на брифинге.

"Традиционно они [Россия] пытались делать все согласно датам. В этом отношении украинцы — выходцы из той же культуры, но ничто не подтверждает, что у какой-либо из сторон есть заранее подготовленные планы", — пояснил представитель Запада.

По оценкам Данилова, в бой будут брошены 320 тысяч российских солдат, мобилизованных в сентябре прошлого года.

Часть уже была дислоцирована в Украине для укрепления российских линий обороны.

Контрнаступление ВСУ

"У нас есть собственные планы, они нам понятны, мы не скрываем их от наших основных партнеров", — пояснил Данилов.

Он считает победу ВСУ неизбежной, потому что весь мир на стороне украинской армии.

Eurofighter Typhoon

Многоцелевой истребитель 4-го поколения был разработан и выпускается компанией Eurofighter GmbH.

"Тайфуны" находятся на вооружении Воздушных сил таких стран, как Германия, Италия, Испания, Великобритания, Австрия, а также Саудовская Аравия.

По состоянию на 2012 год стоимость одного истребителя Typhoon оценивалась в 123 млн долларов.

[ + – ] Истребители Eurofighter Typhoon

Напомним, что, по оценкам Данилова, примерно 150 тысяч российских солдат участвуют в учениях на полигонах Беларуси и РФ. Военное руководство Украины прекрасно осведомлено обо всех угрозах.

Ранее Фокус сообщал, что американский производитель ударных дронов Reaper MQ-9 предложил Украине БПЛА за 1 доллар, говорится в материале издания The Wall Street Journal, опубликованном 1 февраля.