У Пентагоні скептично поставилися до відмови Байдена передати Україні винищувачі F-16, — WP

За інформацією журналістів, деякі офіційні особи в Міноборони США припускають, що передачу винищувачів можуть схвалити.

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Різка відмова президента США Джо Байдена у проханні України надати винищувачі F-16 зустрінута зі скептицизмом у Пентагоні. Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, деякі офіційні особи в Міноборони США припускають, що передача винищувачів може бути схвалена. Чиновники зазначають, що вже були такі ситуації, коли американська адміністрація відхиляла запити Києва на постачання деяких озброєнь, проте потім давала свою згоду.

Високопосадовець із Пентагону розповів, що найближчим часом наміри Вашингтона навряд чи зміниться. Однак повернення до теми передачі винищувачів можливе. Як приклад — надання Україні танків M1 Abrams, ймовірність якого раніше відхиляли у Білому домі.

Інше джерело з оборонного відомства США поділилося, що у Пентагоні зростає розчарування серед тих, хто хоче більше допомоги Україні. Вони стикаються з блокуванням пропозицій чиновниками, які виступають за обережніший підхід.

Однак, хоч міністр оборони Ллойд Остін та деякі з його високопосадовців не хотіли схвалювати танки M1 Abrams для Києва, а за кілька тижнів до цього — ЗРК Patriot, Байден зрештою це зробив.

Нагадаємо, 30 січня Джо Байден заявив, що США не дадуть Україні винищувачі F-16. Журналісти різних видань припустили, що американський президент не розчув питання, яке йому поставили, а тому відповів негативно.

31 січня ЗМІ повідомляли, що Байден незабаром обговорить питання постачання F-16 для ЗСУ з президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією журналістів, Вашингтон ще дискутуватиме і прийматиме остаточне рішення щодо передачі винищувачів українським військовим.