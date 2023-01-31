Байден заявив, що США не дадуть Україні винищувачі F-16, — ЗМІ (відео)

Журналісти різних видань припустили, що американський президент не почув питання, яке йому поставили, а тому відповів негативно.

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Президент США Джо Байден на запитання журналістки про постачання Україні винищувачів F-16 відповів: "Ні". Про це повідомляє Голос Америки.

Повідомляється, що журналістка видання Юлія Ярмоленко запитала у Байдена, чи Сполучені Штати будуть поставляти Україні бойові літаки й отримала негативну відповідь.

Проте журналіст видання Остап Ярішнаписав у Twitter, що Джо Байден, коли йому запитали, виходив з вертольота. Він швидко підійшов до представників преси та особливо не уточнював свою відповідь.

Потім у мережі з'явилося відео, де можна побачити, як американський президент відповідає на запитання.

[ + – ] Байден відповідає на запитання про винищувачів F-16

Український журналіст Андрій Цаплієнко припустив у себе в Telegram, що Байден просто не розчув питання.

Зазначимо, що раніше у Білому домі заявляли, що США готові "дуже обережно" обговорювати передачу Україні винищувачів F-16. Штати, як зазначають в адміністрації Джо Байдена, ніколи не відкидали відправлення будь-якого типу озброєння і намагалися адаптувати військову допомогу до тієї фази війни, в якій перебувають ЗСУ.

Також Фокус писав, що експосол США розповів, що має зробити Зеленський, щоб отримати винищувачі F-16. Макфол вважає, що Захід має заявити про постачання Україні БПЛА, винищувачів та іншої техніки одночасно, а не розтягувати військову допомогу на місяці. Зробити це потрібно 24 лютого 2023 року.