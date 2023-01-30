Експосол США розповів, що має зробити Зеленський, щоб отримати винищувачі F-16

Макфол вважає, що Захід має заявити про постачання Україні БПЛА, винищувачів та іншої техніки одночасно, а не розтягувати військову допомогу на місяці. Зробити це потрібно 24 лютого 2023 року.

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Президент України Володимир Зеленський міг би підписати документ, який би гарантував, що винищувачі F-16 не будуть використовуватися для ударів по території РФ. В обмін на це Україна могла б одержати ці літаки. Про це написав експосол США в Росії Майкл Макфол у колонці для Foreign Affairs.

За словами Макфола, президент РФ Володимир Путін показує, що готовий продовжувати війну з Україною.

"Якщо Росія почне перемагати на полі бою або навіть зайде в глухий кут, мало хто згадає видатне лідерство президента США Джо Байдена в мобілізації миру на допомогу Україні у 2022 році. Ось чому західним лідерам необхідно змінити свій підхід до конфлікту", — написав Макфол.

За його словами, у 2023 році США та союзники мають зважитися на справжній прорив щодо допомоги Україні. Йдеться не лише про надання великої кількості західної зброї, а й розширення санкцій проти Росії. Київ має перемогти Москву цього року, інакше війна затягнеться, що тільки вигідно Путіну.

Макфол упевнений, що Захід має дати Україні зброю, яка дозволить їй перейти в контрнаступ на сході.

"Крім збільшення кількості зброї, Сполучені Штати та їхні союзники повинні підвищити якість зброї, що поставляється. На чолі цього списку повинен стояти ракетний комплекс великої дальності під назвою ATACMS", — зазначив експосол.

Він упевнений, що далекобійна зброя в руках українських військових може "змінити правила гри" на фронті вже цієї весни. Також Макфол заявив, що Україні потрібні безтілесники, такі як Grey Eagle і Reaper.

"Українські льотчики також мають розпочати навчання польотів на винищувачах F-16", — заявив він.

Макфол заявив, що не варто розтягувати постачання зброї. Захід має дати все одразу, включаючи літаки та безпілотники. Таку стратегію він назвав "Великим вибухом".

"Плани з постачання всіх цих систем мають бути оголошені 24 лютого 2023 року, в першу річницю путінського вторгнення. Заява такого масштабу зробить важливий психологічний ефект у Кремлі та російському суспільстві", — вважає Макфол.

За його словами, не варто боятися Володимира Путіна та його погроз про ескалацію. Так, у РФ просто немає достатньо засобів, щоб це зробити. Якщо ж Москва наважиться на війну проти НАТО, то швидко її програє. Це чудово розуміють у Кремлі.

Щодо ядерної зброї, то експосол вважає, що вона не зможе допомогти Путіну виграти війну. Удар по США відразу виключається через гарантоване взаємне знищення. Застосування тактичної ядерної зброї в Україні також є малоймовірним, адже воно не допоможе перемогти, а дедалі більше розлютить українців. Крім того, Макфол вважає, що це налаштувало б значно більше країн проти Росії, включаючи й Китай.

"Якщо війна в Україні затягнеться на роки, загине набагато більше людей — насамперед українців, а й росіян", — написав експосол.

Раніше Фокус писав, що компанія Lockheed Martin нарощує виробництво винищувачів F-16. За словами директора, підприємство нарощуватиме виробництво винищувачів у штаті Південна Кароліна. Виробник не бере участі в переговорах про можливе постачання Києву військових літаків, проте готується забезпечити ними ті країни, які погодяться передати Україні свої винищувачі.