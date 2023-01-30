Экс-посол США рассказал, что должен сделать Зеленский, чтобы получить истребители F-16

Макфол считает, что Запад должен заявить о поставках Украине БПЛА, истребителей и другой техники одновременно, а не растягивать военную помощь на месяцы. Сделать это нужно 24 февраля 2023 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать документ, который гарантировал бы, что истребители F-16 не будут использоваться для ударов по территории РФ. В обмен на это Украины могла бы получить эти самолеты. Об этом написал экс-посол США в России Майкл Макфол в колонке для Foreign Affairs.

По словам Макфола, президент РФ Владимир Путин показывает, что готов продолжать войну с Украиной.

"Если Россия начнет побеждать на поле боя или даже зайдет в тупик, мало кто вспомнит выдающееся лидерство президента США Джо Байдена в мобилизации мира на помощь Украине в 2022 году. Вот почему западным лидерам необходимо изменить свой подход к конфликту", — написал Макфол.

По его словам, в 2023 году США и союзники должны решиться на настоящий прорыв в отношении помощи Украине. Речь идет не только о предоставлении большого количества западного оружия, но и о расширении санкций против России. Киев должен победить Москву в этом году, в противном случае война затянется, что только выгодно Путину.

Макфол уверен, что Запад должен дать Украине оружие, которое позволит ей перейти в контрнаступление на востоке.

"Помимо увеличения количества оружия, Соединенные Штаты и их союзники должны повысить качество поставляемого оружия. Во главе этого списка должен стоять ракетный комплекс большой дальности под названием ATACMS", — отметил экс-посол.

Он уверен, что дальнобойное оружие в руках украинских военных может "изменить правила игры" на фронте уже этой весной. Также Макфол заявил, что Украине нужны бесплотники, такие как Grey Eagle и Reaper.

"Украинские летчики также должны начать обучение полетам на истребителях F-16", — заявил он.

Макфол заявил, что не стоит растягивать поставки оружия. Запад должен дать все сразу, включая самолеты и беспилотники. Такую стратегию он назвал "Большим взрывом".

"Планы по поставке всех этих систем должны быть объявлены 24 февраля 2023 года, в первую годовщину путинского вторжения. Заявление такого масштаба произведет важный психологический эффект в Кремле и российском обществе", — считает Макфол.

По его словам, не стоит бояться Владимира Путина и его угроз об эскалации. Так, у РФ просто нет достаточно средств, чтобы это сделать. Если же Москва решится на войну против НАТО, то быстро ее проиграет. Это прекрасно понимают в Кремле.

Что касается ядерного оружия, то экс-посол считает, что оно не сможет помочь Путину выиграть войну. Удар по США сразу исключается, из-за гарантированного взаимного уничтожения. Применение тактического ядерного оружия в Украине также маловероятно, ведь оно не поможет победить, а дальше больше разозлит украинцев. Более того, Макфол считает, что это настроило бы куда больше стран против России, включая и Китай.

"Если война в Украине затянется на годы, погибнет гораздо больше людей — в первую очередь украинцев, но и россиян", — написал экс-посол.

Ранее Фокус писал, что компания Lockheed Martin наращивает производство истребителей F-16. По словам директора, предприятие будет наращивать производство истребителей в штате Южная Каролина. Производитель не принимает участия в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов, однако готовится обеспечить ими те страны, которые согласятся передать Украине свои истребители.