США готові "дуже обережно" обговорювати передачу Україні винищувачів F-16, — Білий дім

Штати, як зазначають в адміністрації Джо Байдена, ніколи не відкидали відправлення будь-якого типу озброєння і намагалися адаптувати військову допомогу до тієї фази війни, в якій перебувають ЗСУ.

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США разом із союзниками готові "дуже обережно" обговорювати ідею про можливу передачу Україні американських винищувачів F-16. Про це 26 січня заявив заступник радника Білого дому з нацбезпеки Джон Файнер.

Зокрема, подібна заява надійшла після того, як радник голови Міноборони України Юрій Сак анонсував, що офіційний Київ тепер наполягатиме на передачі американських винищувачів F-16.

"Наступним великим випробуванням тепер будуть винищувачі. Якщо ми отримаємо їх — переваги на полі бою будуть просто величезними... Мова йде не лише про американські багатоцільові винищувачі F-16. Літаки четвертого покоління — ось що нам потрібно", — наголосив Сак, анонсуючи нові запити України.

Радник глави Міноборони нагадав, що спочатку союзники відмовлялися передавати Україні важку артилерію, але згодом постачання озброєння почалося. Аналогічна ситуація була із РСЗВ HIMARS, які зараз активно застосовуються українською армією на фронті.

"Союзники не хотіли давати нам танки, тепер вони дають нам танки. Окрім ядерної зброї, не залишилося нічого, чого б ми не отримали", — додав радник міністра Олексій Резніков.

В адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на слова Сака і попередили, що офіційний Вашингтон із союзниками готові "дуже обережно" обговорювати ідею про можливу передачу американських винищувачів F-16. За словами заступника радника Білого дому з нацбезпеки Джона Файнера, Штати ніколи не відкидали відправлення будь-якого типу озброєння та намагалися адаптувати військову допомогу до тієї фази війни, в якій знаходяться Збройні сили України.

Двома днями раніше видання Politico повідомило, що після передачі танків країни Заходу почали обговорювати питання постачання літаків Україні. Подібну ініціативу, за даними журналістів, активно просувають українські дипломати та союзники з країн Балтії, закликаючи передати на потреби ЗСУ винищувачі.

25 січня видання The Financial Times проінформувало, що компанія Lockheed Martin готова збільшити виробництво винищувачів F-16, щоб деякі країни могли поставити свої літаки Україні.