Для допомоги Україні: Lockheed Martin нарощує виробництво винищувачів F-16, — ЗМІ

За словами директора компанії, Lockheed Martin нарощуватиме виробництво винищувачів у штаті Південна Кароліна. Виробник не бере участі в переговорах про можливе постачання Києву військових літаків.

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Компанія Lockheed Martin заявила, що готова збільшити виробництво винищувачів F-16, щоб деякі країни могли поставити свої літаки Україні. Про це пише Financial Times.

Як заявив головний операційний директор Френк Сент-Джон, виробник не бере участі в переговорах про можливе постачання Києву військових літаків, однак у партнерів України з'явиться можливість реекспортувати свої літаки.

Він зазначив, що Lockheed Martin нарощуватиме виробництво винищувачів у штаті Південна Кароліна, щоб ефективно задовольняти запити будь-яких країн.

Видання нагадало, що Білий дім відкинув прохання Україні передати їй винищувачі F-16. Щобільше, уряд США має схвалити продаж чи передачу третім країнам винищувачів американського виробництва.

"Разом з нашими міжнародними союзниками та партнерами ми регулярно спілкуємося з українцями щодо їхніх потреб та запитів", — сказав представник Міністерства оборони США.

Європейські офіційні особи заявили, що реекспорт F-16 безпосередньо в Україну державами-членами ЄС є одним із варіантів, зазначивши, що літаки американського виробництва також можуть бути відправлені західними державами до країн колишнього Варшавського договору, які потім можуть надіслати свої радянські літаки Києву.

Також у матеріалі сказано, що кілька систем озброєння Lockheed відіграють ключову роль на полі бою в Україні, зокрема високомобільна артилерійська ракетна система (Himars), реактивна система залпового вогню (GMLRS), що керується, ракети Javelin. Окрім того, саме ця компанія є виробником ЗРК Patriot.

Винищувачі F-16

Багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління. Має успіх на міжнародному ринку озброєнь. Знаходиться на озброєнні великої кількості країн світу, включаючи США, Норвегію, Туреччину, Румунію, Таїланд, Південну Корею, Єгипет, Йорданію, Данію та інші.

Раніше Фокус писав, що Нідерланди розглянуть можливість постачання винищувачів F-16 Україні. Нідерланди закупили 213 винищувачів F-16. Нідерландські війська перебувають у процесі заміни цих винищувачів більш сучасні F-35. Також королівство готове сплатити доставку німецьких танків Leopard 2 в Україну.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав нові табу у військовій допомозі Україні. Він заявив, що Берлін не дозволить чинити тиск щодо надання ЗСУ винищувачів і участі у війні солдатів НАТО.