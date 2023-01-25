"Ні за яких обставин": Шольц назвав нові табу у військовій допомозі Україні

За словами німецького канцлера, Німеччина не дозволить чинити тиск щодо надання ЗСУ винищувачів та участі у війні солдат НАТО.

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Федеральний канцлер Німеччини унеможливив передавання Україні бойових літаків, а також залучення військ Північноатлантичного альянсу у війну України з Російською Федерацією. Про це політик повідомив під час спілкування з депутатами Бундестагу, пише Handelsblatt.

Олаф Шольц прокоментував запит заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника щодо передавання винищувачів для української армії. За словами канцлера, Німеччина не дозволить чинити тиск у цьому питанні.

Шольц також заявив, що німецькі війська не братимуть участі у бойових діях. Політик зазначив, що його позиція щодо цього питання була озвучена ще кілька місяців тому під час дебатів про створення безпольотної зони над Україною.

"Ні за яких обставин ми не надсилатимемо наземні війська. Я сказав, що прямої участі солдат НАТО у війні в Україні не буде. Такого поки що не було і не буде в майбутньому. І на це може покластися кожен", — сказав Олаф Шольц.

Нагадаємо, що 15 січня заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що ФРН має можливість передати ЗСУ бойові літаки. Дипломат вказав на те, що в Німеччині незабаром буде виведено з експлуатації 93 винищувачі Tornado і замінено американськими бомбардувальниками п'ятого покоління F-35.

Після того, як 25 січня канцлер ФРН Олаф Шольц розблокував постачання Україні танків Leopard 2, Андрій Мельник повторно звернувся до західних партнерів із закликом надати Україні літаки.

"А тепер, дорогі союзники, давайте створимо потужну коаліцію винищувачів для України із F-16 та F-35, Eurofighter та Tornado, Rafale та Gripen і всім, що ви можете поставити, щоб врятувати Україну", — написав дипломат у Twitter.

Раніше Фокус також писав про те, що 25 січня президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону з канцлером Німеччини Олафом Шольцем після рішення Берліна передати ЗСУ танки Leopard 2.