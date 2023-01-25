"Leopard 2 — лише перший крок": Києву потрібні винищувачі, кораблі та підводні човни, — МЗС

За інформацією німецьких журналістів, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вимагає від Німеччини надати ЗСУ літаки Tornado та Eurofighter, а також іншу військову техніку для відбиття повторного наступу росіян.

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Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив про те, що Німеччина має передати ЗСУ більше військової техніки для відбиття повторного наступу Росії. Про це 25 січня повідомляє Spigel.

За інформацією видання, Мельник просить у Німеччини винищувачі Tornado та Eurofighter, а також військові кораблі та підводні човни. Водночас заступник міністра зазначив, що постачання танків Leopard 2 — "тільки перший крок", оскільки росіяни виготовляють зброю, готуючись до майбутнього наступу. Мельник додав, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус має зайняти лідерство у питанні постачання України необхідним озброєнням.

"Нам потрібні військові кораблі, щоб можна було захистити узбережжя, ми маємо дуже довге узбережжя. Нам також знадобляться підводні човни, щоб усунути небезпеку нового нападу з боку Чорного моря", — сказав Мельник.

Заступник міністра закордонних справ наголосив, що існує небезпека нового нападу з боку Росії, зокрема й на Київ.

Нагадаємо, 25 січня канцлер ФРН Олаф Шольц розблокував постачання Україні танків Leopard 2. Німеччина погодилася поставити Києву роту бойових танків у кількості 14 одиниць. Країнам, які мають таку техніку, буде дозволено вчинити аналогічно.

Напередодні, 24 січня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Варшава офіційно запросила у Німеччини дозвіл на передачу Україні деяких танків Leopard 2 німецького виробництва.

Також 24 січня стало відомо, що Норвегія може передати Україні до 8 німецьких танків Leopard 2 A5, загалом на озброєнні країни є 36 таких танків.

Того ж дня спікер Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про те, що питання передачі Україні винищувачів постійно порушується найвищим військовим керівництвом України. Цю тему також обговорюють на Заході, вже визначено тип літаків, які можуть передати Києву.