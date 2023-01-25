Тепер офіційно: Шольц розблокував постачання танків Leopard 2 Україні

Уряд ФРН не тільки погодився сам поставити 14 танків українським військам, а й дозволить зробити те саме іншим країнам, які мають цю техніку.

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Німеччина погодилася поставити Україні роту бойових танків Leopard 2 у кількості 14 одиниць. Країнам, які мають таку техніку, дозволять зробити те саме. Про це йдеться в заяві канцлера ФРН Олафа Шольца, поширеній електронною поштою, пише Bloomberg у середу, 25 січня.

"Це рішення відповідає нашій відомій лінії підтримки України в міру наших можливостей. Ми діємо у такий спосіб, який тісно узгоджений та скоординований на міжнародному рівні", — йдеться у заяві Шольца.

Танки надійдуть Києву із запасів Збройних сил Німеччини, держава також надасть союзникам необхідний дозвіл на постачання своїх Leopard 2 в Україну.

Нагадаємо, 24 січня уряд Польщі офіційно запросив у Німеччини дозвіл на постачання танків Leopard Києву. Глава Міноборони країни Маріуш Блащак закликав Берлін приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну.

Також, за даними ABC News, вже 12 країн висловили готовність передати танки Leopard у кількості близько 100 одиниць, проте для цього потрібен дозвіл Німеччини — Берлін має схвалити рецензію на реекспорт як країна, на території якої виготовляється техніка.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати готові передати Україні 30 танків M1 Abrams.