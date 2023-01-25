Теперь официально: Шольц разблокировал поставку танков Leopard 2 Украине

Правительство ФРГ не только согласилось само поставить 14 танков украинским войскам, но и разрешит сделать то же самое другим странам, у которых имеется эта техника.

Related video

Германия согласилась поставить Украине роту боевых танков Leopard 2 в количестве 14 единиц. Странам, у которых есть такая техника, будет разрешено сделать то же самое. Об этом говорится в заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца, распространенном на сайте немецкого правительства в среду, 25 января.

"Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем таким образом, который тесно согласован и скоординирован на международном уровне", — говорится в заявлении Шольца.

Танки Leopard 2A6 поступят Киеву из запасов Вооруженных сил Германии, также государство предоставит союзникам необходимое разрешение на поставку своих Leopard 2 в Украину.

В заявлении правительства ФРГ говорится, что решение о передаче танков Украине является результатом "интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии". Также Берлин обозначил цель, которой необходимо достичь при процессе передачи танков — быстро собрать два украинских танковых батальона с Leopard 2. Предоставление первых 14 танков Leopard 2 у Шольца назвали "первым шагом" к этому.

"Подготовка украинских экипажей должна быстро начаться в Германии. Помимо обучения, пакет (военной поддержки) также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание системы", — говорится в заявлении.

Напомним, 24 января правительство Польши официально запросило у Германии разрешение на поставку танков Leopard Киеву. Глава Минобороны страны Мариуш Блащак призвал Берлин присоединится к коалиции стран, которые поддерживают Украину.

Также, по данным ABC News, уже 12 стран выразили готовность передать танки Leopard в количестве около 100 единиц, однако для этого необходимо разрешение Германии — Берлин должен одобрить рецензию на реэкспорт как страна, на территории которой производится техника.

Тем временем СМИ сообщали, что Соединенные Штаты готовы передать Украине 30 танков M1 Abrams.