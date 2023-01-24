Теперь официально: Польша запросила у Германии разрешение на поставку танков Leopard в Украину

Министр обороны Мариуш Блащак призвал Берлин присоединится к коалиции стран, поддерживающих Украину танками.

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Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине некоторых танков Leopard 2 немецкого производства. Об этом заявил во вторник, 24 января, министр обороны Польши Мариуш Блащак в своем Twitter.

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"Немцы уже получили наш запрос о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, потому что речь идет о безопасности всей Европы!", — написал министр.

Когда Украине поставят танки Leopard

24 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом сообщил, что в ближайшее время Германия даст разрешение на поставки танков Leopard 2 в Украину, поэтому страны-союзники могут сейчас готовить тяжелую технику к отправке.

"Все страны, у которых они есть на вооружении (и кто готов поделиться ими с Украиной — ред.), могут начать готовить их к передаче", — подчеркнул генсек.

Кроме того, 24 января американский телеканал ABC News анонсировал, что Украина может получить около 100 танков Leopard 2. В частности танки готовы передать Польша, Финляндия, Дания и Испания.

Напомним, 24 января представитель немецкого оружейного концерн Rheinmetall заявил, что они могли бы поставить 139 танков Leopard 1 и 2 типов Украине. У Rheinmetall сейчас имеется 22 танка Leopard 2A4, которые можно подготовить к отправке в Украину. Сложность состоит в том, что ремонт продлится до конца 2023-го года, а может даже до начала 2024-го года.

Ранее Фокус также писал, что Польша отправит Германии запрос на танки Leopard для ВСУ. Премьер-министр Матеуш Моравецкий допустил создание малой коалиции стран ЕC для передачи танков в случае отказа немцев. Польша имеет более 350 танков Leopard в действии и около 200 — на хранении.