"Искра надежды": Польша отправит Германии запрос на танки Leopard для ВСУ

Премьер-министр Матеуш Моравецкий допустил создание малой коалиции стран ЕC для передачи танков в случае отказа немцев. Польша имеет более 350 танков Leopard в действии и около 200 — на хранении.

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Польша направит Германии официальный запрос на разрешение о передаче Украине танков Leopard. В случае отказа Варшава все равно оправит их Киеву, сообщил 23 января в эфире TVN24 премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции в Познани.

Формальный запрос, который готовятся направить в Германию, станет второстепенным вопросом, подчеркнул глава правительства.

Недавнее заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Берлин не станет препятствовать Польше в отправке танков Украине, является "искрой надежды", продолжил Моравецкий.

[ + – ] Бербок допустила передачу танков Leopard из Польши Фото: РБК

"Давление имеет смысл. Наши усилия по созданию коалиции государств, которые хотят помочь Украине, оказываются эффективными", — обратил он внимание.

В Польше, по словам премьера, имеются более 350 действующих танков Leopard и около 200 — на хранении. На вопрос, просила ли Польша у Германии разрешение на отправку танков, Моравецкий ответил, что поляки отправят этот запрос.

"Даже если мы не получим согласия, в составе малой коалиции, даже если в ней не будет немцев, мы все равно передадим танки ВСУ. Наше условие — это создание хотя бы маленькой коалиции государств на данный момент", — сказал он.

Радиостанция ВВС сообщила, что танки Leopard 2 специально разрабатывали для противостояния российским Т-90. По разным оценкам, в мире насчитывается более 2 тысяч танков Leopard разных модификаций.

Напомним, Моравецкий 22 января заявил, что Германия может остаться на неправильной странице истории, если будет медлить в вопросах поставок оружия Украине.

Немецкие СМИ ранее писали о раздражении Вашингтона из-за отказа Германии передать танки Leopard для ВСУ. В Пентагоне с октября настаивают, что между поставками американских танков Abrams и Leopard не может быть связей.

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