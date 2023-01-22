Передача Украине танков Leopard: в Польше заговорили о саботаже Берлина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что будет создана меньшая коалиция стран, готовых помогать Украине в ее войне, если Германия и дальше будет затягивать процесс с передачей танков.

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что "если не будет согласия Германии в отношении танков Leopard 2, то будет создана меньшая коалиция стран, готовых пожертвовать часть своих современных танков воюющей Украине". "Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью. Украина и Европа выиграют эту войну — с Германией или без нее", — подчеркнул Моравецкий. Об этом пишет PAP.

В пятницу, 20 января, на последней встрече "Рамштайн" контактная группа по оборонной поддержке Украины обсуждала, среди прочего, передачу Украине танков Leopard 2, но решение так и не было принято. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что вопрос о разрешении экспорта танков Leopard 2 обсуждался, но решения по этому вопросу не было и что "следует тщательно взвесить все "за" и "против". И вообще последнее слово остается за канцлером Германии Олафом Шольцем.

Моравецкий заявил, что позиция Германии неприемлема.

"Прошел почти год с начала войны. Каждый день умирают невинные люди. Российские бомбы сеют хаос в украинских городах. Они падают на гражданские объекты, убивают женщин и детей. Доказательства военных преступлений, совершенных российской армией, можно увидеть по телевизору и на YouTube. Что еще нужно Германии, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства?", — возмутился польский премьер-министр.

По его словам, Германии не нужно активировать 100 процентов своих ресурсов. 30 процентов достаточно было бы достаточно, или даже 10 процентов.

"Однако прежде всего Берлину не следует ослаблять или саботировать действия других стран", — заявил премьер-министр Польши.

Он отметил, что Польша и ее граждане очень много сделали для Украины. И не проходит и дня, чтобы польское правительство не искало помощи для Украины в различных переговорах на международном уровне.

"Мы тесно сотрудничаем с США, мы построили коалицию европейских стран, которые присоединились к поддержке Украины. У меня самого было бесчисленное количество разговоров о санкциях. И как раз в тот момент, когда кажется, что ситуация с тяжелым вооружением для Украины несколько улучшается, Германия вмешивается и высказывает опасения. Враг на Востоке, а мы тратим время на дискуссии, которые ни к чему хорошему не приводят", — заявил Моравецкий.

По его мнению, причина "сдержанности" Берлина в том, что они попали в собственную ловушку. По словам Моравецкого, в Германии годами проводили политику сближения с Россией, пытаясь "умилостивить русского медведя" щедрыми контрактами.

Но когда эта политика не принесла своих плодов, немцам нелегко признать свою неправоту. Моравецкий отметил, что он постоянно призывает Олафа Шольца к решительным действиям. Так как Германия — мощная страна с точки зрения экономики и военной мощи, которая может внести свой вклад в победу.

"Украина и Европа выиграют эту войну — с Германией или без нее. Однако от Германии зависит, захотят ли они присоединиться к миссии по прекращению российского варварства, или будут пассивно наблюдать за этим, обрекая себя на то, чтобы оказаться на неправильной стороне истории", — заявил Моравецкий.

Далее он отметил, что хотел бы услышать четкое заявление о том, что Берлин поддерживает отправку танков в Украину. Как и заявление о том, что Германия рассматривает возможность присоединения к коалиции стран, которые отправят Leopard 2 в Украину.

"Война здесь и сейчас. Украинским защитникам Европы танки нужны срочно. Немцы хотят держать их на хранении, пока Россия не победит Украину и не постучится в дверь Берлина", — сказал Моравецкий.

А если Германия будет затягивать с решением по вопросу отправки танков, и в том числе с поставкой 14 танков Leopard 2 из Польши, то, как заявил Моравецкий, просто будет создана меньшая коалиция стран, которая готова пожертвовать часть своей современной техники воюющей Украине.

"Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью. Украинский народ борется за нашу свободу. Мы не позволим России захватить Киев, а затем поджечь Европу. Решение поддержать украинскую армию оправдано и политически, и морально. Надеюсь, немцы рано или поздно это поймут. Однако любая страна, которая уже это понимает, обязательно пойдет по стопам Польши", — резюмировал премьер-министр Матеуш Моравецкий и поблагодарил европейских друзей за поддержку Украины.

Напомним, ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель подтвердил, что решение о поставках западных танков в Украину затягивается главным образом из-за Германии.