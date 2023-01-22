Украина не получила танки в рамках Рамштайна из-за Германии, — Боррель

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, если политическое решение по танкам не будет принято — война продлится до весны, когда Россия, вероятно, сможет начать новое наступление.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель дал интервью изданию elDiario, в котором пояснил, что решение о поставках западных танков в Украину затягивается главным образом из-за Германии.

Боррель отметил, что сейчас война в Украине перешла в застойную фазу. Прошло уже два этапа войны.

Первый этап – это была попытка России быстро взять Киев, а также вторжение на Донбасс.

Второй этап – контрнаступление украинских войск, по словам Борреля, очень успешное в психологическом плане: отбить территорию и перебросить русских за Днепр.

Сейчас наступил третий этап: война позиций, окопов, уничтожения инфраструктур, война, которая является уже не столько войной между двумя сражающимися армиями, сколько войной способности одной страны систематически уничтожать другую. И это привело к определенному застою, отмечает Боррель.

"И идет дискуссия о том, давать ли Украине оружие, которое позволит не только сдерживать русских, но и дать им отпор, сломав их фронт. И это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая мало-помалу, слишком мало-помалу продвигается к решению о поставках этого оружия. Я лично считаю, что в нынешнем состоянии войны Украина должна быть снабжена танками, необходимыми ей, чтобы иметь возможность не только сдерживать, но и отражать наступление российской армии", — отметил Боррель. И по его словам, это политическое решение до сих пор затягивается из-за Германии.

"Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за нежелания Германии. Но если соглашение не будет достигнуто, война будет продолжаться до следующей весны, когда Россия, вероятно, попытается начать новое наступление", — сказал Боррель.

При этом Боррель подчеркнул, что поддерживает поставки западных танков в Украину, добавив, что не отказывается от слов европейских представителей касательно того, что рано или поздно РФ и Украине придется сесть за стол переговоров.

"Мы всегда говорили, что войны заканчиваются переговорами, и чем раньше они начнутся, тем лучше. Но для переговоров нужны двое. И до сих пор позиция Владимира Путина, заключалась в том, чтобы сказать: "У меня есть некоторые военные цели, и пока я их не достигну, война будет продолжаться", — отметил Боррель.

По его словам, характер войны в Украине изменился.

"Сейчас идет война на уничтожение страны, мы наблюдаем уже не попытку завоевать, а желание уничтожить. Россия — великая страна, и было бы глупо недооценивать ее военный потенциал. Она пошла по неправильному пути, но по-прежнему имеет огромную силу, и Путин не собирается отступать от того положения, в котором он находится", — сказал Боррель.

Напомним, на последней встрече "Рамштайн-8", которая прошла 20 января, партнеры не пришли к единому решению по танкам для Украины. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил разочарование тем, что Германия не решилась предоставить ВСУ свои танки Leopard 2.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть веские причины для отправки необходимой военной техники ВСУ, но также есть причины, чтобы этого не делать. И последнее слово остается за канцлером Германии Олафом Шольцем.