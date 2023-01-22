Україна не отримала танки в межах Рамштайну через Німеччину, — Боррель

За словами голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, якщо політичне рішення щодо танків не буде прийнято — війна триватиме до весни, коли Росія, ймовірно, зможе розпочати новий наступ.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики та віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель дав інтерв'ю виданню elDiario, в якому пояснив, що рішення про постачання західних танків в Україну затягується головним чином через Німеччину.

Боррель зазначив, що зараз війна в Україні перейшла у застійну фазу. Пройшло вже два етапи війни.

Перший етап – це була спроба Росії швидко взяти Київ та вторгнення на Донбас.

Другий етап – контрнаступ українських військ, за словами Борреля, дуже успішний у психологічному плані: відбити територію та перекинути росіян за Дніпро.

Зараз настав третій етап: війна позицій, окопів, знищення інфраструктур, війна, яка є вже не стільки війною між двома арміями, що борються, скільки війною здатності однієї країни систематично знищувати іншу. І це призвело до певного застою, зазначає Боррель.

"І йде дискусія про те, чи давати Україні зброю, яка дозволить не тільки стримувати росіян, а й дати їм відсіч, зламавши їх фронт. І це та дискусія про танки, яка йде сьогодні, і яка помалу, занадто помалу просувається до рішення про постачання цієї зброї. Я особисто вважаю, що в нинішньому стані війни Україна має бути забезпечена танками, необхідними їй, щоб мати можливість не лише стримувати, а й відбивати наступ російської армії", — зазначив Боррель. І, за його словами, це політичне рішення досі затягується через Німеччину.

"Це політичне рішення, яке досі не було прийняте в основному через небажання Німеччини. Але якщо угоди не буде досягнуто, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ", — сказав Боррель.

При цьому Боррель підкреслив, що підтримує постачання західних танків до України, додавши, що не відмовляється від слів європейських представників щодо того, що рано чи пізно РФ та Україні доведеться сісти за стіл переговорів.

"Ми завжди говорили, що війни закінчуються переговорами, і чим раніше вони почнуться, тим краще. Але для переговорів потрібні двоє. І досі позиція Володимира Путіна полягала в тому, щоб сказати: "У мене є деякі військові цілі, і поки я їх не досягну, війна триватиме", — зазначив Боррель.

З його слів, характер війни в Україні змінився.

"Зараз йде війна на знищення країни, ми спостерігаємо вже не спробу завоювати, а бажання знищити. Росія — велика країна, і було б безглуздо недооцінювати її військовий потенціал. Вона пішла неправильним шляхом, але, як і раніше, має величезну силу, і Путін не збирається відступати від того становища, в якому він знаходиться", — сказав Боррель.

Нагадаємо, на останній зустрічі "Рамштайн-8", яка пройшла 20 січня, партнери не дійшли єдиного рішення щодо танків для України. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник висловив розчарування тим, що Німеччина не наважилася надати ЗСУ свої танки Leopard 2.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що є вагомі причини для відправки необхідної військової техніки ЗСУ, але також є причини, щоб цього не робити. І останнє слово залишається за канцлером Німеччини Олафом Шольцем.