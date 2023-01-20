"Рамштайн-8" відмовив Україні у постачанні танків Leopard 2 (відео)

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус розповів журналістам, що країнам-союзникам не вдалося дійти єдиного рішення. Водночас він назвав брехнею слова про те, що Німеччина стоїть на шляху передачі Leopard 2 Україні.

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На восьмому засіданні Контактної групи з оборони України в Рамштайні не ухвалили рішення про передачу танків Leopard 2 Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у п'ятницю, 20 січня.

"Ми обговорювали можливе постачання танків Leopard 2, однак домовитися не вдалося. Серед партнерів немає єдиної думки", — сказав Пісторіус під час спілкування з журналістами.

За його словами, є вагомі причини для відправки необхідної військової техніки ЗСУ, але також є причини, щоб цього не робити.

"Всі "за" і "проти" повинні бути зважені. Багато союзників поділяють наші погляди", — додав Пісторіус і наголосив, що все ж останнє слово в цьому питанні залишається за канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Пісторіус звернув увагу ЗМІ так само на те, що не може сьогодні сказати, яким буде рішення щодо відправлення танків в Україну і коли воно буде прийняте.

"Я хотів би діяти швидко, у разі ухвалення рішення, але в разі негативного рішення, зробити буде нічого не можна", — уточнив він.

Також міністр оборони ФРН прокоментував інформацію про те, що Німеччина стоїть на шляху створення коаліції для надсилання важких танків в Україну.

"Це брехня", — коротко відповів Пісторіус журналістам.

Нагадаємо, 20 січня президент України Володимир Зеленський закликав учасників "Рамштайну" змусити РФ програти. За словами глави держави, союзники України мають передати артилерію та літаки для перемоги над ворогом. До дев'ятої зустрічі на німецькій авіабазі ЗСУ могли б отримати ракети великої дальності та винищувачі F-16, вважає президент.

Фокус також писав, що міністр оборони України Олексій Резніков прибув на авіабазу "Рамштайн" та анонсував добрі новини для України. За словами Міністра оборони України, авіабаза "Рамштайн" стала символом міжнародної підтримки нашої країни.