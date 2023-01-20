"Рамштайн-8" отказал Украине в поставках танков Leopard 2 (видео)

Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал журналистам, что странам-союзникам не удалось прийти к единому решению. При этом он назвал ложью слова о том, что Германия "стоит на пути" передачи Leopard 2 Украине.

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На восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне не приняли решение о передаче танков Leopard 2 Украине. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в пятницу, 20 января.

"Мы обсуждали возможную поставку танков Leopard 2, однако договорится не удалось. Среди партнеров нет единого мнения", — сказал Писториус во время общения с журналистами.

По его словам, есть веские причины для отправки необходимой военной техники ВСУ, но также есть причины, чтобы этого не делать.

"Все за и против должны быть взвешены. Многие союзники разделяют нашу точку зрения", — добавил Писториус и подчеркнул, что, все же, последнее слово в этом вопросе остается за канцлером Германии Олафом Шольцем.

Писториус обратил внимание СМИ так же на то, что не может сегодня сказать каким будет решение по отправке танков в Украину и когда оно будет принято.

"Я хотел бы действовать быстро, в случае принятия решения, но в случае отрицательного решения, сделать будет ничего нельзя", — уточнил он.

Также министр обороны ФРГ прокомментировал информацию о том, что Германия стоит на пути создания коалиции для отправки тяжелых танков в Украину.

"Это ложь", — коротко ответил Писториус журналистам.

Напомним, 20 января президент Украины Владимир Зеленский призвал участников "Рамштайна" заставить РФ проиграть. По словам главы государства, союзники Украины должны передать артиллерию и самолеты для победы над врагом. К девятой встрече на немецкой авиабазе ВСУ могли бы получить ракеты большой дальности и истребители F-16, считает президент.

Фокус также писал, что министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на авиабазу Рамштайн и анонсировал хорошие новости для Украины. По словам министра обороны Украины, авиабаза Рамштайн стала символом международной поддержки нашей страны.