У МЗС України розчаровані рішенням ФРН на "Рамштайн-8" щодо танків Leopard 2, – CNN

За словами Андрія Мельника, остаточного рішення про постачання німецьких танків Україні ще не ухвалено.

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Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник висловив розчарування тим, що Німеччина не наважилася надати ЗСУ свої танки Leopard 2 на засіданні у Рамштайні 20 січня. Про це дипломат повідомив виданню CNN.

"Ми розчаровані, але рішення ще не ухвалене, тому ми сподіваємося, що уряд у Берліні серйозно поставиться до всіх побоювань, які вони почули (у п'ятницю) у Рамштайні", — сказав Мельник журналістам.

Заступник глави МЗС України також згадав про те, що Великобританія виконала свою обіцянку щодо передачі ЗСУ танків Challenger 2. Дипломат висловив сподівання, що цей крок підштовхне уряд ФРН наслідувати приклад своїх британських колег.

У публікації також йдеться про те, що Німеччина досі не дійшла згоди зі своїми союзниками щодо передачі Києву танків Leopard 2. При цьому на ФРН чиниться тиск з боку України та країн НАТО.

Нагадаємо, що на восьмому засіданні Контактної групи з оборони України в Рамштайні 20 січня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що ще не ухвалив рішення про постачання ЗСУ танків Leopard 2. За його словами, останнє слово у цьому питанні залишається за канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Фокус також писав про те, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, на саміті в Рамштайні все ж таки вдалося домогтися "оптимістичного прориву" щодо танків Leopard-2. Так, країни, які мають на озброєнні цей вид військової техніки, отримали дозвіл розпочати навчальні курси для українських танкових екіпажів.

Ще ми писали про те, що на засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн-8" голова Пентагону Ллойд Остін повідомив про надання Україні одного з найбільших пакетів військової допомоги від США. Вартість виділеної для ЗСУ техніки оцінюють у $2,5 млрд.