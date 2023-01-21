В МИД Украины разочарованы решением ФРГ на "Рамштайн-8" о танках Leopard 2, – CNN

По словам Андрея Мельника, окончательное решение о поставках немецких танков Украине еще не принято.

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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил разочарование тем, что Германия не решилась предоставить ВСУ свои танки Leopard 2 на заседании в Рамштайне 20 января. Об этом дипломат сообщил изданию CNN.

"Мы разочарованы, но решение еще не принято, поэтому мы надеемся, что правительство в Берлине серьезно отнесется ко всем опасениям, которые они услышали (в пятницу) в Рамштайне", — сказал Мельник журналистам.

Замглавы МИД Украины также упомянул о том, что Великобритания выполнила свое обещание касательно передачи ВСУ танков Challenger 2. Дипломат выразил надежду на то, что этот шаг подтолкнет правительство ФРГ последовать примеру своих британских коллег.

В публикации говорится, что Германия до сих пор не пришла к соглашению со своими союзниками касательно передачи Киеву танков Leopard 2. При этом на ФРГ оказывается давление со стороны Украины и стран НАТО.

Напомним, что на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что еще не принял решение о поставке ВСУ танков Leopard 2. По его словам, последнее слово в этом вопросе остается за канцлером Германии Олафом Шольцом.

Фокус также писал о том, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на саммите в Рамштайне все же удалось добиться "оптимистического прорыва" касательно танков Leopard-2. Так, страны, имеющие на вооружении данный вид военной техники, получили разрешение начать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

Еще мы писали о том, что на заседании Контактной группы в формате "Рамштайн-8" глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о предоставлении Украине одного из самых больших пакетов военной помощи от США. Стоимость выделенной для ВСУ техники оценивают в $2,5 млрд.