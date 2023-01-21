"Не займет много времени": ВСУ "вот-вот" начнут осваивать танки Challenger 2, – Пристайко

По словам украинского посла, наши военнослужащие будут проходить обучение на территории Великобритании.

Related video

Танковые экипажи Вооруженных сил Украины в ближайшее время начнут освоение танков Challenger 2 на территории Великобритании. Об этом рассказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире "Радио Свобода".

По словам украинского посла, в Британии продолжается обучение наших экипажей тяжелых артиллерийских систем. В скором времени к ним должны присоединиться танкисты.

"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании", — сказал дипломат журналистам.

[ + – ] ВСУ скоро начнут осваивать Challenger 2

Вадим Пристайко предположил, что обучение ВСУ на танках Challenger 2 "не займет много времени". По его словам, британские инструкторы отмечали высокий уровень мотивации украинских военнослужащих.

Посол также сообщил, что подготовка пехоты ВСУ в Великобритании занимает примерно 5 недель. На данный момент подобное обучение прошли уже 10 тысяч украинских пехотинцев, а в 2023 году начали – еще 20 тысяч.

"Трудно сказать, сколько нужно будет готовить танкистов – тем более это и артиллеристы, и механики, и командиры. Я думаю, что через месяц-полтора можно справиться. Если потребуется, обучение будет продолжено, как это было раньше", – считает Пристайко.

Танки Challenger 2 поступили на вооружение армии Великобритании в середине 1990-х. Они оснащены 120-мм орудием и были применены британскими Вооруженными силами во время конфликтов в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке.

О том, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Владимиру Зеленскому отправить в Украину роту танков Challenger 2 стало известно 14 января. Ранее украинская сторона заявляла, что нуждается в 300 танках для освобождения своих территорий от армии России.

Фокус также писал о том, что по итогу заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, странам, имеющим на вооружении танки Leopard-2, разрешили начать учебные курсы для украинских танковых экипажей по их освоению.