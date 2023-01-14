Риши Сунак приказал передать Украине эскадрилью танков Challenger 2, — The Sun

Британское правительство решило обеспечить Киев тяжелой техникой после уговоров президента Украины Владимира Зеленского. Сперва ВСУ передадут четыре танка, а спустя время — еще восемь.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Владимиру Зеленскому отправить в Украину целую эскадрилью танков Challenger 2. Об этом пишет британское издание The Sun, ссылаясь на источники в правительстве.

По его информации, вскоре Великобритания направит в Украину четыре танка Challenger 2, а спустя некоторое время — еще восемь таких же. На этой неделе Риши Сунак провел переговоры с главами министерств обороны и безопасности, приказав сделать доставку тяжелой бронетехники оперативным приоритетом.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение критически важной техники для самообороны и изменения баланса на поле боя", — отметил источник.

Риши Сунак и министр обороны Великобритании Бен Уоллес решили отправить целую танковую эскадрилью после активных уговоров со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Украина заявила, что нуждается в 300 танках для освобождения территории от российских войск. Поставки из Великобритании дополнят военную помощь, недавно обещанную Францией и Германией. Боевая техника должна помочь ВСУ во время будущих наступлений.

Challenger 2 поступил на вооружение британской армии в середине 1990-х годов и является основным ее танком. Он оснащен 120-мм орудием, применялся во время боевых действий в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке.

12 января журналисты The New York Times писали, что Запад передает Украине танки, предвидя масштабное наступление ВС РФ ближайшей весной. По мнению аналитиков, тяжелая техника должна сыграть ключевую роль в боях за крупные города.

В тот же день, 12 января, бывший глава Генштаб Королевской армии Великобритании Ричард Даннат заявил, что для прорыва Украине необходимо 50 танков Challenger 2. Если у украинцев будет достаточно много машин, то в конце зимы или в начале весны они смогут отразить наступление ВС РФ и провести контратаку.