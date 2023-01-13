РФ готовит новое наступление: NYT о причинах передачи Украине западных танков

Источники журналистов в западной разведке утверждают, что ВС РФ могут пойти в новую атаку весной, поэтому сейчас есть окно возможностей для усиления украинской армии современной техникой.

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На Западе обеспокоены вероятностью того, что ВС РФ может начать новое масштабное наступление, поэтому Украине нужно быстро передавать больше оружия для выравнивания чаши весов. Об этом сообщает The New York Times.

Танки, созданные в 1980-х годах для прорыва окопной войны, представляют собой сочетание огневой мощи, подвижности и ударных возможностей, пишут журналисты. Поэтому для Украины поставка бронетехники будет играть ключевую роль в боях за крупные города.

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Невидимая стена разрушена. Украину усиливают западными танками и бронетехникой

Решимость Украины защищаться, низкий шанс на переговоры и тупиковая ситуация на поле боя заставляет союзников по НАТО уступать в своей позиции в поставках современной техники. Высокопоставленный представитель одной из страны Запада заявил, что изменение баланса сил в Украине возможно только с отправкой западных боевых танков и других машин. Без танка, как мощного компонента наземных операций, Украина вряд ли сможет отвоевать значительные территории.

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Более того, источник издания в разведке заявил, что РФ готовит весеннее наступление на Украину. Для этого в РФ, похоже, мобилизуют сотни тысяч человек. Наиболее вероятно, что вопрос по танкам будет решаться 20 января на заседании Рамштайн.

В последние дни 2022 года на Западе рушился один за другим барьер в поставках вооружения. Сначала США одобрили поставку ЗРК Patriot, потом на такой же шаг пошла Германия. Уже в 2023 Штаты, Франция и Германия анонсировала поставки западных БМП и ББМ. Теперь речь идет о танках.

Украина надеется, что после публичного заявления президента Польши Анджея Дуды и правительства Великобритании о рассмотрении вопроса передачи Leopard 2 и Challenger 2, на такое же решение пойдет и Германия. Западные танки существенно повысят способность Украины отбросить российские войска.

Напомним, 13 января в Пентагоне выразили поддержку решениям союзников передавать Украине западные танки.

12 января советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Запад предоставит ВСУ ударную группировку на 250-400 танков. А поставки из Польши и Британии — решенный вопрос.