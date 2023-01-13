В США полностью поддерживают решение союзников предоставить Украине западные танки, — Пентагон

Генерал Патрик Райдер отметил, что на предстоящей встречи в формате "Рамштайн" будет обсуждаться вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения, в том числе и танков.

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Министерство обороны США поддерживает заявления американских союзников о предоставлении любой военной помощи Украине, в том числе танков. Этот вопрос станет предметом обсуждения Контактной группы, заседание которой состоится на следующей неделе. О перспективах предоставления Украине тяжелого вооружения рассказал 12 января представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Мы абсолютно поддерживаем любой тип оборонных возможностей, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки", — заявил Райдер.

По его словам, также западные союзники будут обсуждать поставки артиллерии и систем противовоздушной обороны. Что касается боевых машин Bradley, то Райдер воздержался от конкретных дат, заявив, что сначала они отправятся в Германию, чтобы там украинские военнослужащие ознакомились с ними и провели учебные маневры.

"Безусловно, мы поддерживаем любые возможности, которые дадут украинцам преимущество на поле боя", — подытожил Райдер.

Напомним, 20 января состоится встреча Контактной группы в формате "Рамштайн", в ходе которой будут обсуждаться вопросы обороны и безопасности Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 4 января заявил, что в числе обсуждаемых вопросов будет предоставление для нужд ВСУ систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасов к ним.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 12 января заявил, что в настоящее время западные союзники обсуждают вопрос о количестве танков западного образца Украине. Но то, что они несомненно будут предоставлены — это решенный вопрос.

Журналисты американского издания Politico пришли к выводу, что поставки Украине танков Challenger 2 вряд ли заставит канцлера ФРГ Олафа Шольца изменить свою позицию относительно предоставления немецких танков Leopard 2. В материале отмечается, что на позицию Шольца в этом вопросе в значительной мере влияют Соединенные Штаты.