У США повністю підтримують рішення союзників надати Україні західні танки, — Пентагон

Генерал Патрік Райдер зазначив, що на майбутній зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорюватиметься питання щодо надання Україні важкого озброєння, зокрема й танків.

Related video

Міністерство оборони США підтримує заяви американських союзників щодо надання будь-якої військової допомоги Україні, зокрема танків. Це питання стане предметом обговорення Контактної групи, засідання якої відбудеться наступного тижня. Про перспективи надання Україні важкого озброєння розповів представник Пентагону Патрік Райдер.

"Ми абсолютно підтримуємо будь-який тип оборонних можливостей, які наші міжнародні союзники та партнери можуть надати Україні, включаючи танки", — заявив Райдер.

За його словами, також західні союзники обговорюватимуть постачання артилерії та систем протиповітряної оборони. Щодо бойових машин Bradley, то Райдер утримався від конкретних дат, заявивши, що спочатку вони вирушать у Німеччину, щоб там українські військовослужбовці ознайомилися з ними та провели навчальні маневри.

"Безумовно, ми підтримуємо будь-які можливості, які дадуть українцям перевагу на полі бою", — підсумував Райдер.

Нагадаємо, 20 січня відбудеться зустріч Контактної групи у форматі "Рамштайн", під час якої обговорюватимуться питання оборони та безпеки України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 4 січня заявив, що серед питань, що обговорюються, буде надання для потреб ЗСУ систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також боєприпасів до них.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 12 січня заявив, що зараз західні союзники обговорюють питання про кількість танків західного зразка України. Але те, що вони, безперечно, будуть надані — це вирішене питання.

Журналісти американського видання Politico дійшли висновку, що постачання Україні танків Challenger 2 навряд чи змусить канцлера ФРН Олафа Шольца змінити свою позицію щодо надання німецьких танків Leopard 2. У матеріалі наголошується, що на позицію Шольца в цьому питанні значно впливають Сполучені Штати.