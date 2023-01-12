Постачання британських танків Україні не змінить позиції Шольця щодо Leopard, — Politico

Журналісти зазначають, що позиція німецького канцлера багато в чому залежить від президента Байдена, з яким він уже обговорював питання щодо спільного постачання Україні німецьких та американських бронемашин.

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Військова допомога Великобританії у вигляді постачання Україні танків Challenger 2 навряд чи підштовхне Німеччину подолати небажання відправити Києву важку військову техніку. Прессекретар канцлера ФРН Штеффен Хебестрейт 11 січня заявив, що плани Лондона надати Україні танки Challenger 2 не змінять позицію уряду Німеччини щодо постачання танків Leopard 2. Незважаючи на те, що для Олафа Шольца це питання стало "головним болем", він навряд чи подолає своє небажання відправити в Україну важку бронетехніку. Такого висновку дійшли оглядачі американського видання Politico.

Хебестрейт заявив, що йому не відомо про будь-які офіційні прохання країн-партнерів про спільні постачання танків Leopard українській армії.

"Зараз ситуація не змінилася через крок, про який оголосив британський уряд", — сказав він.

Водночас джерела видання повідомили, що позиція німецького канцлера багато в чому залежить від президента США Джо Байдена, з яким Шольц вже обговорював питання щодо спільного постачання німецьких та американських бойових машин піхоти в Україну.

Після цього канцлер Шольц наголосив на важливості обговорення поставок озброєнь з президентом США, заявивши, що надання танків Україні мають обговорюватися разом із друзями та союзниками, особливо зі Сполученими Штатами.

Водночас Хебестрейт 11 січня сказав, що рішення Шольца та Байдена минулого тижня стало якісно новим кроком у підтримці України. Він наголосив, що союзники обговорять, які ще додаткові кроки можуть зробити для міжнародної координації з цього питання.

Нагадаємо, у матеріалі німецького видання Spiegel 6 січня йшлося про те, що Міністерство оборони Німеччини готується передати українській стороні до 40 БМП Marder. За даними журналістів, постачання військової техніки може відбутися швидко, оскільки старі машини вже відремонтовані та готові до відправки.

Президент Польщі Анджей Дуда 11 січня заявив, що Варшава передасть Києву танки Leopard 2, які перебувають на озброєнні країни, у рамках підтримки міжнародної коаліції.