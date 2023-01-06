Міноборони Німеччини готується передати Україні до 40 БМП Marder, — ЗМІ

За даними журналістів, постачання військової техніки може відбутися швидко, оскільки виробник уже відремонтував старі моделі, і вони готові до відправки.

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Міністерство оборони Німеччини готується передати українській стороні до 40 БМП Marder. Про це пише видання Spiegel із посиланням на власні джерела.

Як зазначають журналісти, постачання німецької бронетехніки може відбутися дуже швидко, оскільки у виробника старі моделі стоять на складах, і вони вже відремонтовані.

Видання уточнює, що канцлер Німеччини Олаф Шольц довго затягував із постачанням Marder та танків Leopard 2, пояснюючи це тим, що готовий діяти в унісон із союзниками. Німецький політик восени наголошував, Вашингтон так і не направив в Україну жодного танка західного зразка, тому Берлін також не йде на такий крок.

Однак після того, як США вирішили передати Україні 50 бойових машин М2 Bradley, Німеччина погодилася на аналогічну військову допомогу. Водночас агентство Bloomberg написало, що західні союзники надавали на Шольца у цьому питанні, оскільки стурбовані можливістю вторгнення ЗС РФ до Євросоюзу.

Як Bradley, так і Marder вважаються особливо маневреними та добре укріпленими гусеничними машинами, що забезпечують вогневий захист військ.

Spiegel повідомляє, що Києву також хочуть передати моделі Marder зі складів Бундесверу. У майбутньому їх планують замінити або повністю новими машинами або відремонтованими БМП.

"Важливо, щоб техніка, передана зі складів Бундесверу, швидко відновлювалася. Для цього подальші закупівлі мають бути розпочаті негайно", — прокоментував депутат Бундестагу від СДПН Крістіан Клінк.

Журналісти наголошують, що збройні сили ФРН можуть провести необхідне навчання українських військових за поводженням з Marder за аналогією з артилерією та системами ППО, які вже поставлені Києву. Відповідні плани Бундесвер вже має, проте не вистачає політичного рішення зверху.

Нагадаємо, 5 січня голова оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Циммерманн написала у Twitter, що тиск на Олафа Шольца приніс результати. У результаті Україна отримає БМП Marder, а далі Штрак-Циммерманн має намір наполягати на передачі Києву танків Leopard 2.