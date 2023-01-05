Новий пакет допомоги: Україна отримає 50 американських БМП Bradley, танки Marder та ЗРК Patriot

У Білому домі зазначають, що перше постачання західної мобільної бронетехніки стане новою віхою у постачанні ЗСУ передовим озброєнням на тлі постачання ЗРК та артилерії.

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Сполучені Штати 6 січня оприлюднять черговий пакет військової допомоги Україні на суму 2,8 мільярда доларів, який включатиме 50 одиниць бойових машин М2 Bradley. Перед цим президент США Джо Байден заявив, що Білий дім розглядає можливість відправлення Bradley до України, щоб допомогти цій країні у боротьбі з російським вторгненням, повідомляє видання Reuters.

Оглядачі The Washington Post пишуть, що раніше до заяви американського президента було неясно, скільки БМП Bradley призначено для України, проте, за словами високопосадовця, Сполучені Штати готують ще один пакет військової допомоги, про який може бути оголошено найближчими днями. Водночас з огляду на кількість цих БМП у США відправлення частини з них не вплине на запаси Пентагону.

У матеріалі йдеться про те, що перше постачання західної мобільної бронетехніки є ще однією важливою віхою у процесі нарощування постачання передового озброєння українським силам, включаючи важку артилерію та далекобійні високоточні ракетні установки.

Також наголошується, що це сталося лише через кілька тижнів після того, як адміністрація Байдена оголосила про постачання Києву системи Patriot для захисту від хвиль російських ракетних та безпілотних атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру далеко від лінії фронту.

Американські фахівці вважають, що українцям необхідна здатність проводити маневри із застосуванням комбінованої зброї, водночас мобільна бронетехніка дозволить їм вступати у бій із противником та просуватися вперед під вогнем.

Німеччина надасть ЗРК Patriot та танки Marder

Як повідомило німецьке видання Die Welt, канцер ФРН Олаф Шольц 5 січня домовився з президентом Джо Байденом про постачання Україні танків Marder та систем протиракетної оборони Patriot.

"Президент Байден і канцлер Шольц висловили спільну рішучість надавати Україні необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно", — йдеться у заяві уряду Німеччини.

Тим часом адміністрація Байдена, як і раніше, виключає відправлення більших бойових машин — танків "Абрамс". За словами одного з чиновників Білого дому, одна з причин відмови полягає в тому, що ці танки також схильні до поломок та потребують великого досвіду персоналу в технічному обслуговуванні.

Нагадаємо, обговорення питання про надання Україні бойових машин M2 Bradley як подальшу військову підтримку велося ще в грудні минулого року. За словами ексаналітика Білого дому Марка Канкіана, ці БМП мають значно розширити наземні бойові можливості українських збройних сил.

У матеріалі Фокусу від 29 грудня йшлося про ефективність застосування БМП Bradley на полі бою, які за багато років пройшли кілька етапів модернізації. Також були відзначені складнощі з логістикою щодо забезпечення матеріально-технічної бази, необхідної для підтримки машин у справному стані.