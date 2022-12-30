Загроза для російських танків: як БМП Bradley посилять українську армію

За рахунок протитанкових установок і потужної автоматичної гармати бойова машина піхоти вже 40 років є ефективною зброєю проти ворожої бронетехніки.

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29 грудня Bloomberg повідомляв США, що розглядають питання передавання Україні бойових машин піхоти Bradley. Фокус розібрався, чим БМП допоможуть ЗСУ.

Американські БМП Bradley можуть стати найсучаснішими БМП, які передавали Україні. Машини надійшли в стрій ще в 1981 році й за цей час вони пройшли через кілька етапів модернізації. Існують 4 основні версії: M2A2 ODS, M2A3 та M2A4. Вони відрізняються встановленням усе більш сучасних систем керування вогнем, навігації, а також прицілами для екіпажу та командира.

За весь цей час зміни не торкнулися лише бойової частини. Основним озброєнням завжди є 25-мм автоматична гармата M242. Також на машину встановлюють дві пускові ПТРК TOW. Екіпаж машини складається з 3 осіб, у десантне відділення поміщає ще 7 осіб.

[ + – ] Основна проблема з M2 Bredley лише в логістиці

Як зазначають у Defense Express, постачання Bradley матимуть низку переваг для України:

вироблено приблизно 6 800 одиниць M2 Bradley різних модифікацій, з яких 2 800 на зберіганні;

шасі M2 Bradley вже знайоме для українських військових, воно є базою для РСЗВ М270;

ПТРК TOW вже є на озброєнні ЗСУ;

постачання не стануть причиною для ескалації війни. В РФ вже заявляли про їх "знищення" під час контрнаступу ЗСУ на початку вересня.

Тому Bradley є оптимальним варіантом для України. Єдина складність буде з логістикою, щоб забезпечити матеріально-технічну базу підтримки машин у справному стані.

Додамо, на початку 2022 року США продали Хорватії 89 БМП M2 Bradley за 196 млн доларів. Так, вартість однієї БМП — приблизно 2,2 млн доларів.

Нагадаємо, 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив в інтерв'ю для The Economist, що для виходу на кордони 23 лютого Україні потрібно 600-700 БМП, танки та гаубиці.

11 грудня посол Олексій Макеєв заявив, що Німеччину переконують відправити Україні БМП Marder і танки Leopard. За його словами, повільність Берліна вартує життів українських дітей.