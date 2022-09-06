"Упереджена брехня": Міноборони України висміяло РФ за фейк про знищені танки Leopard

В українському оборонному відомстві наголосили, що ЗСУ ще навіть не мають на озброєнні німецьких танків та американських БМП M2 Bradley.

Міністерство оборони України назвало упередженою брехнею заяву Міноборони РФ про нібито знищення танків Leopard 2A4 та БМП M2 Bradley. Про це повідомляється на сторінці у твіттері.

"Російські пропагандисти повідомляють про знищені БМП M2 Bradley і танки Leopard 2A4 на півдні України. Однак рішення надати Україні це обладнання не прийнято", — наголосили в українському оборонному відомстві.

Передувало реакції Міноборони України повідомлення в російських телеграм-каналах про те, що ЗСУ використовують німецькі танки Leopard для контрнаступу. 4 вересня на каналі "Рыбарь" заявили, що на Андріївський учасник фронту ЗСУ перекинули повну роту італійських Leopard 2A4. Пізніше вони змінили пост на те, що це Leopard 2A6 — сучасніша модифікація. Після чого вони знову поміняли публікацію, стверджуючи, що ЗСУ має іспанські танки Leopard 2A4.

Однак у Міноборони Іспанії ще на початку серпня заявили, що Україна не отримає "Леопарди" через їхній поганий технічний стан. Тому пропагандисти РФ вважають, що постачання здійснено без публічного розголосу.

Нагадаємо, за даними ISW, контрнаступ ЗСУ відчутно послаблює можливості росіян на півдні України. Завдяки діям українських військових окупанти вирішили відкласти підготовку до "референдуму" в Херсонській області.

Також німецькі ЗМІ писали, що танки Leopard БМП Marder могли б допомогти ЗСУ звільняти Херсон, проте в Берліні немає єдиної думки щодо постачання важкої бронетехніки Україні.