Як німецькі Leopard та БМП Marder допомогли б ЗСУ при наступі на Херсон

У високоманеврених битвах дуже важливо мати можливість швидко переправляти піхоту з точки А до точки Б. Тому ЗСУ знадобилися б навіть списані танки Leopard 1.

Українські військові активно проводять бойові дії на Херсонщині. Німецька бронетехніка могла б допомогти ЗСУ у боях. Про це повідомляє видання ZDF

Незважаючи на практично повну відсутність інформації про бойові дії, у мережі з'являються відео, на яких видно бійців ЗСУ. Українська піхота пересувається слідом за бронетехнікою на плоских площах Херсонщини. Через це знову постає питання, чи допомогла б німецька бронетехніка.

Професор міжнародної політики університету Бундесверу Карло Масала переконаний, що німецькі БМП Marder могли б допомогти ЗСУ.

"Marder допомагає швидко перемістити війська з пункту А до пункту Б — це безцінний помічник у мобільній битві, подібній до тієї, що відбувається в Херсоні. Без бронетехніки в українських солдатів немає захисту", — каже Масала.

У таких боях ЗСУ допомогли б навіть виведені зі служби танки Leopard 1. Вони допомагають прикривати піхоту, боротися з іншими танками та зміцненнями ворога. Вистачило б навіть трьох бригад танків (у німецькій армії одна бригада має 44 танки).

Якби всі дискусії в Німеччині завершилися постачанням, то перші БМП Marder уже захищали б українських бійців.

Проте військовий експерт і полковник у відставці Вольфганг Ріхтер каже, що Україна не має нестачі БМП. Українська піхота сидить зверху на БТР та БМП через стару радянську традицію. Усі вони спішуються з техніки, коли починається стрілянина. Також німецька оборона промисловість не здатна відновлювати техніку у потрібній кількості.

"У галузі існує конкурентна ситуація. Можливості ВПК обмежені", — вважає Ріхтер.

Однак на закінчення Ріхтер все ж таки вважає, що Україна може отримати західні танки і БТР, як це вже було з артилерією та РСЗВ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує від США та Німеччини на постачання танків Abrams і Leopard.

Раніше повідомлялося, що Іспанія вирішила не відправляти Україні німецькі танки Leopard через їхній поганий технічний стан.