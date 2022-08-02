Іспанія вирішила не надсилати Україні німецькі танки Leopard

Озброєння провалило експертизи та становить небезпеку для військовослужбовців, які його використовуватимуть на передовій.

Іспанія відмовилася постачати в Україну німецькі танки Leopard із метою безпеки. Про це заявила міністерка оборони Маргарита Роблес.

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За її словами, уряд Іспанії ухвалив рішення про скасування постачань німецьких танків Leopard через те, що озброєння перебуває в дуже поганому стані.

Роблес наголосила, що бойова техніка, яка кілька років не використовувалася, провалила кілька тестів.

"Леопарди", які вже багато років не використовуються в Сарагосі, неможливо відправити на війну в Україну, тому що вони перебувають в абсолютно жахливому стані. Були проведені відповідні експертизи, і вони перебувають у такому стані, що їх не можна використовувати. Ми не можемо їх передавати, оскільки вони становлять небезпеку для людей", — додала міністерка оборони Іспанії, коментуючи скасування постачання німецького озброєння на потреби української армії.

Нагадаємо, на початку червня іспанські ЗМІ повідомляли, що офіційний Мадрид планує відправити в Україну німецькі танки Leopard. За даними журналістів, військовослужбовці можуть отримати 40 одиниць техніки, які потребують модернізації.

Через деякий час видання Der Spiegel повідомило, що Німеччина проти відправки німецьких танків Leopard зі складів Іспанії в Україну. У середині липня Міністерство оборони Іспанії дало добро на постачання танків Leopard на потреби ЗСУ. Йшлося про модифікацію 2A4, яка потребувала ремонту перед використанням в умовах бойових дій.

Наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков анонсував можливе відправлення німецьких танків Leopard до Києва, проте не уточнив, яка саме країна Європи готова надати таку військову допомогу.