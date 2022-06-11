Уряд Німеччини опирається передачі Україні танків Leopard 2 — Spiegel

За даними видання, витік у пресу планів Іспанії відправити ЗСУ 40 німецьких танків переполошив керівництво Німеччини, яке змусило іспанців передумати.

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Плани іспанського уряду поставити Україні 40 танків Leopard 2 німецького виробництва викликали переполох серед владної верхівки Німеччини, тому що це постачання вимагало схвалення Берліна, пише Spiegel. Якби німецька влада дала згоду, це був би перший випадок, коли член НАТО надав Україні бойові танки.

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"Федеральний уряд телефоном попередив іспанців, що цей крок буде відступом від прийнятого всіма західними союзниками (хоча і абсолютно неформального та неофіційного) рішення не постачати Київ танками", — зазначає Spiegel.

За даними видання, витік інформації про можливі постачання навіть змусив Мадрид вибачитися перед Берліном за занепокоєння. Тепер йдеться максимум про десять танків, і те рішення поки що офіційно не схвалено. До того ж, танки були виготовлені в 1990-х і настільки вийшли з ладу, що будуть готові до використання лише після ремонту, який займе багато місяців.

Звідки стало відомо про постачання танків Україні

Минулого тижня іспанське видання "Ель Паїс", посилаючись на урядові джерела, повідомило, що Іспанія планує відправити в Україну ЗРК і близько 40 німецьких танків Leopard. Однак з поставками танків пов'язані деякі складнощі, наприклад те, що ці вони потребують модернізації та ремонту. Тому терміни постачання поки що не узгоджені.

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Газета "Ель Паїс" зазначає, що раніше очікувалося, що старі танки Leopard ЗСУ отримуватимуть безпосередньо з Німеччини, проте німецька влада поки що не поспішає з передачею важкого озброєння.

Як повідомлялося, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив постачання в Україну німецької системи ППО IRIS-T. IRIS-T вже поставили у виробництво, на оплату цього замовлення піде перша частина з 1 млрд. євро, закладена в бюджеті Міноборони Німеччини на допомогу Україні. Очікується, що до кінця літа система буде готова, а вже у жовтні зможе захистити від російських ракет територію завбільшки з Київ. Мельник зазначив, що за 3-4 роки Україні вдасться встановити ППО IRIS-T навколо міст та найважливіших об'єктів.