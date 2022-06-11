Правительство Германии сопротивляется передаче Украине танков Leopard 2 Испанией — Spiegel

По данным издания, утечка в прессу планов Испании отправить ВСУ 40 немецких танков переполошила руководство Германии, которое заставило испанцев передумать.

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Планы испанского правительства поставить Украине 40 танков Leopard 2 немецкого производства вызвали переполох среди властной верхушки Германии, потому что эта поставка требовала одобрение Берлина, пишет Spiegel. Если бы германские власти дали согласие, это был бы первый случай, когда член НАТО предоставил Украине боевые танки.

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"Федеральное правительство по телефону предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и совершенно неформального и неофициального) решения не снабжать Киев танками", — отмечает Spiegel.

По данным издания, утечка информации о возможных поставках даже заставила Мадрид извиниться перед Берлином за беспокойство. Теперь речь идет максимум о десяти танках, и то решение пока официально не одобрено. Более того, танки были изготовлены в 1990-х годов и настолько обветшали, что будут готовы к использованию лишь после ремонта, который займет много месяцев.

Откуда стало известно о поставках танков Украине

На прошлой неделе испанское издание "Эль Паис", ссылаясь на правительственные источники, сообщило о том, что Испания планирует отправить в Украину ЗРК и около 40 немецких танков Leopard. Однако с поставками танков сопряжены некоторые сложности, например то, что эти они нуждаются в модернизации и ремонте. Поэтому сроки поставок пока не согласованы.

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Газета "Эль Паис" отмечает, что ранее ожидалось, что старые танки Leopard ВСУ будут получать напрямую из Германии, однако немецкие власти пока что мешкают с передачей тяжелого вооружения.

Как сообщалось, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил поставки в Украину немецкой системы ПВО IRIS-T. IRIS-T уже поставили в производство, на оплату этого заказа пойдет первая часть из 1 млрд евро, заложенная в бюджете Минобороны Германии на помощь Украине. Ожидается, что к концу лета система будет готова, а уже в октябре сможет защитить от российских ракет территорию размером с Киев. Мельник отметил, что за 3-4 года Украине удастся установить ПВО IRIS-T вокруг городов и самых важных объектов.