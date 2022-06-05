Испания готова передать Украине танки Leopard 2, — Эль Паис

По данным журналистов, ВСУ могут получить около 40 танков, которые понадобится предварительно модернизировать. А испанские инструкторы обучат бойцов ВСУ.

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Власти Испании планируют поставлять в Украину ЗРК и немецкие танки Leopard. Об этом сообщает издание "Эль Паис", ссылаясь на правительственные источники.

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Испанское руководство прежде поставляло в Украину боеприпасы, легкое вооружение и средства индивидуальной защиты. Теперь же Испания готова к "качественному скачку" и поставкам более тяжелых систем.

Сейчас готовится поставка батареи ЗРК малой дальности Shorad Aspide, но вместе с тем обсуждается и передача ВСУ боевых танков Leopard 2A4. Это относительно устаревшая модификация, полученная Испанией от Германии в 1995 году.

По оценкам, ВСУ могут получить порядка 40 единиц таких танков, которые необходимо предварительно отремонтировать. К тому же, представители Испании предложили выделить инструкторов и помочь бойцам ВСУ освоить системы Leopard.

Однако с поставками "Леопардов" сопряжены некоторые сложности, например то, что эти системы нуждаются в модернизации и ремонте. По этой причине сроки поставок нового вооружения пока не согласованы.

Ранее ожидалось, что старые танки "Леопард" ВСУ будут получать напрямую из Германии, однако немецкие власти пока что мешкают с передачей тяжелой артиллерии. В свою очередь, Польша и Чехия поставили Украине танки, произведенные в СССР.

[ + – ] Танк Leopard 2

Танки Leopard: в чем их особенность

Танки комплектуется 120-мм гладкоствольной пушкой Rh-120, производства Rheinmetall.

Основные снаряды танка — БОПС DM43 и кумулятивно-осколочный DM12. Система также комплектуется пулеметом MG3 калибра 7,62 мм, с дополнительным MG3 в турельной установке.

Ранее Фокус сообщал, что США планируют передать Украине системы РСЗО MLRS. Руководство ВСУ обратилось к США с просьбой о поставках MLRS — систем американского производства, дальность стрельбы которых может доходить до сотен км.