США передадут Украине столь необходимые системы залпового огня MLRS, — СМИ

По информации журналистов, на следующей неделе власти США объявят о поставках установок дальнобойной артиллерии MLRS и, возможно, HIMARS. За счет этих РСЗО может наступить перелом в войне.

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Администрация Байдена готовится расширить арсенал поставляемых Украине вооружений за счет современных дальнобойных артиллерийских систем. Поставки РСЗО могут быть анонсированы уже на следующей неделе. Об этом сообщает CNN.

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Поставки РСЗО MLRS Украине

Представители украинского руководства сообщили США о необходимости в MLRS — оружейных системах американского производства, которые выпускают ракеты на сотни километров, намного дальше по сравнению с любой разновидностью артиллерийских систем, которыми украинская армия располагает на сегодня.

По утверждениям представителей Украины, наличие таких установок может стать решающим фактором в войне с Россией.

Поставки HIMARS

HIMARS — еще одна артиллерийская система, которую запросила Украина. Это система повышенной мобильности на колесном шасси комплектуется по большей части теми же боеприпасами, что и MLRS.

Почему HIMARS и MLRS не поставлялись раньше?

Администрация Байдена не спешила с поставками этих мощных систем из-за опасений, что Украина будет их применять для атак по территории России. В РФ публично заявляли, что, продолжая поставлять оружие Украине, западные страны таким образом становятся законной мишенью.

Считается, что украинская армия уже наносила удары по территории РФ, представители Украины не подтверждают, но и не отрицают эту информацию.

Ранее Фокус сообщал, что США объявили о поставках Украине радаров AN/TPQ-36 и артиллерии со складов американской армии на $100 млн. Это вооружение и технические средства направят направленно непосредственно на фронт.