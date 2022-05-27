США передадут Украине столь необходимые системы залпового огня MLRS, — СМИ
По информации журналистов, на следующей неделе власти США объявят о поставках установок дальнобойной артиллерии MLRS и, возможно, HIMARS. За счет этих РСЗО может наступить перелом в войне.
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Администрация Байдена готовится расширить арсенал поставляемых Украине вооружений за счет современных дальнобойных артиллерийских систем. Поставки РСЗО могут быть анонсированы уже на следующей неделе. Об этом сообщает CNN.
Поставки РСЗО MLRS Украине
Представители украинского руководства сообщили США о необходимости в MLRS — оружейных системах американского производства, которые выпускают ракеты на сотни километров, намного дальше по сравнению с любой разновидностью артиллерийских систем, которыми украинская армия располагает на сегодня.
По утверждениям представителей Украины, наличие таких установок может стать решающим фактором в войне с Россией.
Поставки HIMARS
HIMARS — еще одна артиллерийская система, которую запросила Украина. Это система повышенной мобильности на колесном шасси комплектуется по большей части теми же боеприпасами, что и MLRS.
Почему HIMARS и MLRS не поставлялись раньше?
Администрация Байдена не спешила с поставками этих мощных систем из-за опасений, что Украина будет их применять для атак по территории России. В РФ публично заявляли, что, продолжая поставлять оружие Украине, западные страны таким образом становятся законной мишенью.
Считается, что украинская армия уже наносила удары по территории РФ, представители Украины не подтверждают, но и не отрицают эту информацию.
Ранее Фокус сообщал, что США объявили о поставках Украине радаров AN/TPQ-36 и артиллерии со складов американской армии на $100 млн. Это вооружение и технические средства направят направленно непосредственно на фронт.